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08:15 (мск), источник: Известия

Задержан сын бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала

Правоохранительные органы задержали сына бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала Антона. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщил телеканал РЕН ТВ.

По его информации, мужчину задержали за нарушение статьи 20.2 КоАП России «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

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Задержанный, по предварительным данным, призывал людей собираться на митинги в защиту бывшего главы региона.

Сергея Фургала задержали 9 июля. Следствие считает его причастным к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Бывшего губернатора арестовали, он содержится в СИЗО «Лефортово». Свою вину он не признал.

В частности, СК обвиняет его в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на бизнесмена Александра Смольского.

3 сентября стало известно, что Басманный суд Москвы продлил арест бывшего чиновника еще на три месяца. В ходе заседания прокурор рассказал, что экс-глава региона имел в подчинении людей, которые занимались устранением неугодных ему лиц.

В Хабаровском крае с 9 июля продолжаются протесты, люди требуют освобождения Фургала.

Жители Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала тринадцатую субботу подряд
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08:39 (мск)© Ньюстюб
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