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11:19 (мск), источник: РИА Новости

В Совфеде исключили возможность введения режима всеобщей самоизоляции

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Всеобщий режим самоизоляции в России повторно вводить не будут, поскольку возможности медицины позволяют это обеспечить, но режима самоизоляции для пожилых вряд ли удастся избежать, заявил РИА Новости первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

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Россия
Источник: РИА Новости

Ранее оперативный штаб РФ сообщил, что за сутки число заболевших коронавирусом в РФ превысило 10 тысяч человек.

«Я полагаю, что режим всеобщей самоизоляции в России повторно вводиться не будет. Возможности медицины сейчас другие, появился опыт диагностики, лечения новой коронавирусной инфекции», — сказал парламентарий.

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Он отметил, что «режима самоизоляции для лиц старшего возраста вряд ли удастся избежать, для остальных требования будут мягче».

Парламентарий пояснил, что у пожилых уже ослаблен иммунитет, к ним нужно особое, бережное отношение в условиях пандемии.

Он также полагает, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в России вновь могут быть закрыты границы, сокращено количество полетов.

Рязанский также высказался за ужесточение требований к соблюдению мер безопасности. «Сегодня еду на работу, рядом в маршрутке только два-три человека в маске. Нужно жестче требовать соблюдения мер безопасности», — уверен он.

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