В Совфеде исключили возможность введения режима всеобщей самоизоляции

Ранее оперативный штаб РФ сообщил, что за сутки число заболевших коронавирусом в РФ превысило 10 тысяч человек.
«Я полагаю, что режим всеобщей самоизоляции в России повторно вводиться не будет. Возможности медицины сейчас другие, появился опыт диагностики, лечения новой коронавирусной инфекции», — сказал парламентарий.
Он отметил, что «режима самоизоляции для лиц старшего возраста вряд ли удастся избежать, для остальных требования будут мягче».
Парламентарий пояснил, что у пожилых уже ослаблен иммунитет, к ним нужно особое, бережное отношение в условиях пандемии.
Он также полагает, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в России вновь могут быть закрыты границы, сокращено количество полетов.
Рязанский также высказался за ужесточение требований к соблюдению мер безопасности. «Сегодня еду на работу, рядом в маршрутке только два-три человека в маске. Нужно жестче требовать соблюдения мер безопасности», — уверен он.