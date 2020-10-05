Песков заявил, что не слышал о планах вернуть в РФ режим самоизоляции

«Я не слышал, чтобы шли
Таким образом он ответил на вопрос, обсуждается ли в Кремле возможность введения в РФ режима изоляции
«Это должно обсуждаться не в Кремле, а в правительственном штабе (по коронавирусу — ИФ).
В ходе общения с представителями прессы Пескова спросили, известно ли
«Нет, неизвестно», — сказал Песков. При этом, отметив транспарентность работы московских властей, он предложил адресовать этот вопрос им.
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 10 888 новых случаев в 84 регионах, из них на Москву пришлись 3 537, сообщил ранее в понедельник оперативный штаб.
Рост числа случаев СOVID-19 в России отмечается с начала сентября, когда суточный прирост превысил отметку в пять тысяч. К 19 сентября показатели достигли шеститысячной отметки впервые с июля, 25 сентября была преодолена отметка в семь тысяч новых случаев, 28 сентября — в восемь тысяч. Первые дни октября, впервые с мая, были отмечены приростом сначала в девять тысяч, а затем в десять тысяч случаев в сутки.