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16:08 (мск), источник: ТАСС

Путин принял отставку Васильева с поста главы Дагестана

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял в понедельник отставку Владимира Васильева с поста главы Дагестана, сообщила пресс-служба Кремля.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ «О досрочном прекращении полномочий главы Республики Дагестан», — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что указ подписан «в связи с заявлением главы Республики Дагестан Васильева о досрочном прекращении полномочий». Другим указом Путин назначил Васильева своим советником. Врио главы республики назначен член Совета Федерации РФ от Ставропольского края Сергей Меликов.

Глава государства высоко оценил деятельность Васильева на посту главы Дагестана.

«Вы многое сделали для развития республики, особенно в это сложное время. Многие вещи не боялись брать на себя и очень достойно исполняли свой долг», — сказал Путин в ходе встречи в режиме видеоконференции с Васильевым.

Путин предположил, что время работы во главе Дагестана с октября 2017 года для Васильева пролетело как один день. «Это точно, Владимир Владимирович», — подтвердил Васильев. «Работа интересная, люди интересные, республика. Там все уникальное», — добавил Путин. «Абсолютно, это так», — согласился Васильев.

Президент поручил Меликову продолжить работу по декриминализации республики.

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