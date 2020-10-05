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17:06 (мск), источник: ТАСС

Путин назвал несерьезными разговоры о полном переходе на дистанционное обучение в школах

НОВО-ОГАРЕВО, 5 октября. /ТАСС/. Непосредственное общение ученика и учителя помогает получить образование высокого качества, а потому разговоры о полном переходе на дистанционное обучение несерьезны. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на встрече с учителями и студентами педагогических вузов, которую провел в понедельник в режиме видеоконференции.

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Россия
Источник: Пресс-служба Президента России

«Разговоры о закрытии школ, либо о полном переходе в будущем на дистанционный формат обучения являются несерьезными, потому что, как бы ни развивались технологии, именно совместная работа, творчество, прямое непосредственное общение ученика и учителя — это то, что дает высокое качество образования», — сказал президент.

Путин заметил, что как бы высокопарно ни звучало, но будущее страны создается молодежью. «Но качество молодежи, уровень подготовки молодежи зависит от школьного учителя, так что в значительной степени от вас зависит и будущее страны», — обратился глава государства к участникам встречи, добавив, что России нужно сильное, уважающее себя общество.

В связи с этим Путин отметил, что за неполный год действия программы «Земский учитель» в малые города, села, в том числе и Дальнего Востока, приехали работать более 1,5 тыс. учителей.

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Высокий уровень образования

России удалось сохранить уровень образования даже в условиях пандемии, школьники, родители и учителя сработали «на отлично», заявил Путин.

Он отметил, что в период жестких ограничений из-за коронавируса «было очень сложно и школьникам, и родителям, и учителям». «Но вы сработали на отлично, как одна команда», — сказал президент РФ.

«В мире в целом проблемы сохранения уровня образования являются достаточно острыми, особенно в период пандемии. <…> Генеральный секретарь ООН отмечал это и с тревогой говорил о снижении уровня образования во многих странах в связи с пандемией и ограничениями. А у нас этого не произошло», — подчеркнул Путин.

Опыт дистанционного образования

Полученный в период пандемии опыт в сфере образования нужно использовать для совершенствования системы, заявил президент.

«Нам вместе предстоит сделать значительный шаг в развитии российской школы, используя полученный [в период пандемии] опыт и новые компетенции. Они уже зарождались и раньше, но в период эпидемии все заработало по-другому», — сказал президент.

Доступ к широкополосному интернету для обучения детей нужно обеспечить уже в 2021 году, заявил Путин.

Работа для старшекурсников

Президент России Владимир Путин призвал в понедельник студентов старших курсов вузов идти работать в школы.

«Хотел бы обратиться к студентам старших курсов не только педагогических, но и других вузов: пожалуйста, приходите работать в школу, ваше право вести уроки, кружки, секции теперь закреплено в законе», — сказал он на встрече с преподавателями и студентами педагогических вузов.

Путин выразил уверенность, что студенты смогут найти общий язык со школьниками, завоевать авторитет и доверие, а также сами смогут поучиться у сильных наставников. «Такая преемственность, взаимосвязь поколений обязательно послужат развитию всего российского образования», — добавил он.

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