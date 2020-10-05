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22:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Чем известен Сергей Меликов

5 октября президент России Владимир Путин назначил члена Совета федерации Сергея Меликова врио главы Дагестана. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Меликов Сергей Алимович родился 12 сентября 1965 года в городе Орехово-Зуево Московской области в семье военнослужащего, по национальности — лезгина. Окончил Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище им. Ф. Э. Дзержинского МВД СССР (ныне — Саратовский военный институт войск национальной гвардии РФ) по специальности «разведчик» (1986), факультет пограничных и внутренних войск Военной академии им. М. В. Фрунзе (1994), Военную академию Генштаба вооруженных сил РФ (2011).

В 1986—1991 годах занимал офицерские должности в отдельной бригаде Управления внутренних войск МВД СССР по Украине и Молдавии (проходил службу во Львове и Одессе). В 1994 году был переведен в Северо-Кавказский округ внутренних войск МВД России, принимал участие в первой чеченской войне. В 1994—1997 годах занимал различные должности: старшего помощника начальника штаба полка, командира батальона дивизии оперативного назначения, старшего офицера отделения войсковой разведки отдела разведки штаба, начальника штаба — заместителя командира полка дивизии оперативного назначения.

С 1997 года — командир 2-го полка Отдельной дивизии оперативного назначения внутренних войск МВД России («дивизия Дзержинского»). С 2001 года — заместитель командира этой дивизии, в 2002 году вновь занял пост командира дивизии. С 2008 года был начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Центрального регионального командования внутренних войск МВД РФ.

В 2011 году назначен командующим Объединенной группировкой войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона РФ — первым заместителем командующего войсками Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России. С мая 2014 года — первый замначальника главного штаба внутренних войск МВД РФ Сергея Бунина.

В 2014—2016 годах был полномочным представителем президента России в Северо-Кавказском федеральном округе. Также в 2014 году был назначен членом Совета безопасности РФ, уволен с военной службы в звании генерал-лейтенанта. В 2016—2019 годах занимал должность первого замдиректора Росгвардии Виктора Золотова. В 2016 году присвоено звание генерал-полковника.

С 27 сентября 2019 года был членом Совета федерации от Ставропольского края.

Награжден орденами Почета, Александра Невского, «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, «За военные заслуги» и рядом других наград.

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