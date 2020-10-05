22:27 (мск), источник: Коммерсантъ
Чем известен Сергей Меликов
5 октября президент России Владимир Путин назначил члена Совета федерации Сергея Меликова врио главы Дагестана. Подробности его биографии — в справке «Ъ».
Меликов Сергей Алимович родился 12 сентября 1965 года в городе
В 1986—1991 годах занимал офицерские должности в отдельной бригаде Управления внутренних войск МВД СССР по Украине и Молдавии (проходил службу во Львове и Одессе). В 1994 году был переведен в
С 1997 года — командир 2-го полка Отдельной дивизии оперативного назначения внутренних войск МВД России («дивизия Дзержинского»). С 2001 года — заместитель командира этой дивизии, в 2002 году вновь занял пост командира дивизии. С 2008 года был начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Центрального регионального командования внутренних войск МВД РФ.
В 2011 году назначен командующим Объединенной группировкой войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории
В 2014—2016 годах был полномочным представителем президента России в
С 27 сентября 2019 года был членом Совета федерации от Ставропольского края.
Награжден орденами Почета, Александра Невского, «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, «За военные заслуги» и рядом других наград.