21:59 (мск), источник: Известия
Россия, Франция и США выступили с новым заявлением по ситуации в Карабахе
Глава МИД России Сергей Лавров, его французский коллега
«Министры безоговорочно подчеркивают, что недавние нападения, целью которых предположительно являлись гражданские объекты — как вдоль линии соприкосновения, так и на территориях Азербайджана и Армении за пределами зоны
Главы МИД указали, что Россия, Франция и США твердо настроены в полной мере осуществлять мандат, возложенный на них ОБСЕ и международным сообществом.
«В соответствии с этим мандатом они продолжат последовательно наращивать взаимодействие со сторонами, призывая их без промедления взять на себя обязательства по возобновлению процесса урегулирования на основе существующих базовых принципов и соответствующих международных документов, которые хорошо известны обеим сторонам», — отмечается в заявлении.
1 октября лидеры стран Минской группы ОБСЕ Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление по Карабаху. Три лидера призвали к немедленному прекращению боевых действий между сторонами.
Обострение конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.
В Армении неоднократно заявляли, что Анкара оказывает военную помощь Баку. Турецкая сторона опровергает эти заявления. В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал Азербайджану необходимую помощь и призвал Армению «прекратить оккупацию» Нагорного Карабаха.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда