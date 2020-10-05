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21:59 (мск), источник: Известия

Россия, Франция и США выступили с новым заявлением по ситуации в Карабахе

Глава МИД России Сергей Лавров, его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан и госсекретарь США Майкл Помпео самым решительным образом осуждают опасную эскалацию насилия в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном в понедельник, 5 октября, на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Источник: AP 2020

«Министры безоговорочно подчеркивают, что недавние нападения, целью которых предположительно являлись гражданские объекты — как вдоль линии соприкосновения, так и на территориях Азербайджана и Армении за пределами зоны нагорно-карабахского конфликта, — а также несоразмерность таких нападений представляют собой неприемлемую угрозу для стабильности в регионе», — указано в тексте.

В этой связи главы дипведомств стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ призвали стороны конфликта к немедленному и безоговорочному установлению режима прекращения огня.

Главы МИД указали, что Россия, Франция и США твердо настроены в полной мере осуществлять мандат, возложенный на них ОБСЕ и международным сообществом.

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«В соответствии с этим мандатом они продолжат последовательно наращивать взаимодействие со сторонами, призывая их без промедления взять на себя обязательства по возобновлению процесса урегулирования на основе существующих базовых принципов и соответствующих международных документов, которые хорошо известны обеим сторонам», — отмечается в заявлении.

1 октября лидеры стран Минской группы ОБСЕ Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление по Карабаху. Три лидера призвали к немедленному прекращению боевых действий между сторонами.

Обострение конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.

В Армении неоднократно заявляли, что Анкара оказывает военную помощь Баку. Турецкая сторона опровергает эти заявления. В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал Азербайджану необходимую помощь и призвал Армению «прекратить оккупацию» Нагорного Карабаха.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992—1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

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