5 октября, источник: РИА Новости
Протестующие заняли центральную площадь Бишкека
БИШКЕК, 5 окт — РИА Новости. Протестующие в Бишкеке заняли центральную площадь города
Он уточнил, что столкновения с милицией в других частях города практически прекратились.
Утром около двух тысяч сторонников партий, не прошедших в парламент республики, начали акцию протеста в центре столицы Киргизии. Они потребовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Вечером митингующие вооружились палками, арматурой и брусчаткой и начали возводить баррикады из кусков металлического забора.
Сообщалось, что в милицию бросали «коктейли Молотова».
Стрельба и взрывы светошумовых гранат сейчас слышны только в районе Белого дома, где находятся парламент и администрация президента.
Как отмечали в МВД республики, милиция начала разгонять протестующих
Парламентские выборы прошли накануне. По предварительным данным, в законодательный орган проходят проправительственные партии «Биримдик» (24,52 процента голосов) и «Мекеним Кыргызстан» (23,89), а также центристские «Кыргызстан» (8,73) и «Бутун Кыргызстан» (7,11).
Остальные не преодолели семипроцентный барьер. Их сторонники заявили о многочисленных нарушениях на выборах. Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время голосования.