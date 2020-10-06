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00:37 (мск), источник: РИА Новости

Протестующие в Киргизии прорвались к Белому дому

БИШКЕК, 6 окт — РИА Новости. Протестующие прорвались на территорию Белого дома, где расположен парламент и администрация президента Киргизии, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Протестующие сторонники не прошедших в парламент партий протаранили ворота грузовиком, после чего ворвались внутрь.

По сообщениям очевидцев, за несколько минут до этого из здания парламента выехала колонна автомобилей.

Утром около двух тысяч сторонников партий, не прошедших в парламент республики, начали акцию протеста в центре столицы Киргизии. Они потребовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Вечером митингующие вооружились палками, арматурой и брусчаткой и начали возводить баррикады из кусков металлического забора.

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