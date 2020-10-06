05:10 (мск), источник: Коммерсантъ
В Бишкеке горит здание парламента
В Бишкеке в здании Белого дома, где расположен парламент и администрация президента Киргизии, произошел пожар, сообщает Sputnik Киргизия.
К зданию подъезжают пожарные. Ранее в Белый дом ворвались протестующие.
В столице Киргизии продолжаются протесты сторонников проигравших парламентские выборы партий. По их требованию из СИЗО освобожден бывший президент Алмазбек Атамбаев.
Алмазбек Атамбаев был президентом Киргизии в 2011—2017 годах. В июне 2020 года суд приговорил его к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Также
5 октября в Бишкеке начались массовые протесты. Митингующие ворвались в здание Белого дома, где расположен парламент и администрация президента Киргизии. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков призвал организаторов протестов к благоразумию.