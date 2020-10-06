06:03 (мск), источник: Известия
Октябрьская революция: экс-президента Киргизии вынесли из СИЗО
Бунтовщики разгромили и подожгли Белый дом.
Парламентские выборы в Киргизии закончились беспорядками. Оппозиционные партии отказались признавать результаты голосования. Активисты схлестнулись с силовиками в центре Бишкека. Ночью 6 октября протестующие прорвались в киргизский Белый дом. А затем захватили здание СИЗО, из которого на руках вынесли бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева. «Известия» разбирались в произошедшем.
Выборы в парламент Киргизии (Жогорку Кенеш) состоялись 4 октября. Семипроцентный барьер преодолели четыре из 16 объединений. Две провластные партии, «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан», одержали убедительную победу, получив примерно по 24% каждая. Следующая за ними партия набрала лишь 8% голосов.
Согласно ряду сообщений, один голос стоил 2 тысячи сомов (2 тысячи рублей). В некоторых случаях гражданам выдавали бюллетени с уже проставленной галочкой. «Таких грязных выборов в стране еще не было. Наблюдателей и журналистов просто выгоняли с участков», — жаловался кандидат в депутаты Курсан Асанов.
Лидеры 12 оппозиционных партий потребовали аннулировать итоги выборов и провести повторное голосование. «Мы заявляем, что не только голосование полностью сопровождалось неконституционными и незаконными действиями со стороны партий власти, коррупционеров и бандитов, но также сам подсчет голосов прошел с грубейшими нарушениями в условиях непрозрачности и незаконности», — говорится в заявлении политиков.
Днем 5 октября сторонники оппозиции собрались на площади
Известно, например, о том, что ранение получил лидер партии «Ата Мекен» Жанар Акаев. При разгоне митинга ему в ногу попал осколок разорвавшейся гранаты. На опубликованных кадрах видно, что с места происшествия его выводят двое мужчин.
На фоне протестов президент страны Сооронбай Жээнбеков согласился встретиться с лидерами политических партий. При этом он признал, что подкуп избирателей является проблемой. «Для искоренения подкупа необходимо улучшить экономическое состояние населения. Мы над этим работаем, для нас это является главной задачей и целью», — сказал он на встрече с главой миссии ОБСЕ. В партии «Биримдик», которая набрала больше всего голосов, заявили, что готовы участвовать в повторном голосовании, если оно будет объявлено. Возникли перебои с сотовой связью. Все это, впрочем, не помогло снять напряжение.
Ближе к ночи протестующие предприняли вторую попытку штурма Белого дома.
Некоторые мародерствовали и выходили из Белого дома с «сувенирами». Другие выбрасывали из окон стопки бумаг. В соцсети протестующие выкладывали фотографии с растоптанными портретами действующего президента Киргизии. Потом в здании возник сильный пожар, из окон повалили клубы дыма.
Позже протестующие пришли к зданию Государственного комитета нацбезопасности (ГКНБ), где в СИЗО содержался бывший президент Алмазбек Атамбаев. Его в июне приговорили к 11 годам лишения свободы по делу о коррупции. Бунтовщики сломали ворота, зашли на территорию и потребовали освободить политика. После переговоров начальство СИЗО вывело Атамбаева из изолятора. Тот под радостные крики сел в машину, ожидается, что он выступит на митинге оппозиции.
Последний первым добрался до площади
Житель Бишкека Нурсултан рассказал «Известиям» о происходящем. «Интернет до сих пор не восстановили, все сидят через VPN. Я лично сижу через домашний
Директор по международным проектам Института национальной стратегии Юрий Солозобов напоминает, что за годы независимости в Киргизии уже произошло две революции. «Главная проблема — коррупция. В стране считают, что депутаты работают только на свой карман. Президент не пользуется популярностью. Усугубил ситуацию жесткий карантин,
Политолог Александр Ведроуссов говорит, что электоральные процессы в республике тесно переплетены с клановой спецификой страны. «Говорить о классических демократических процедурах в Киргизии не приходится. Но даже в таких условиях видимость политического плюрализма, демократический декорум надо соблюдать. Иначе возникает риск того, что общественные настроения будут постоянно выплескиваться на улицы. Именно это мы сейчас наблюдаем в Бишкеке. И применение силы в отношении митингующих лишь усугубит кризисную ситуацию», — рассказал «Известиям» Ведроуссов.