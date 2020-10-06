Президент Киргизии допустил возможность аннулирования итогов выборов

«С учетом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИК тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулировании итогов парламентских выборов», — заявила Стамалиева.
По словам пресс-секретаря, Жээнбеков находится в Бишкеке.
Он «контролирует ситуацию и выражает уверенность в том, что все политические силы поставят интересы страны выше своих, не допустят раскола в обществе и других опасений, которые волнуют граждан страны. <…> Все свои усилия направляет на то, чтобы вернуть страну в правовое русло. В первую очередь, это касается итогов парламентских выборов, прошедших накануне в стране», — добавила она.
Как подчеркнула Стамалиева, жители республики до этого пережили два народных восстания и «как никто знают цену мира и стабильности», поэтому президент призывает все политические силы к «благоразумию».
В понедельник в центре Бишкека начались протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент страны. Одну из них — «Социал-демократы Кыргызстана» — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Протестующие требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Вечером начались столкновения митингующих с силовиками.
В ночь на вторник активисты ворвались в здание Белого дома. Затем они освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО в Госкомитете Нацбезопасности.
Парламентские выборы прошли накануне. По предварительным данным, в законодательный орган проходят проправительственные партии «Биримдик» (24,52 процента голосов) и «Мекеним Кыргызстан» (23,89), а также центристские «Кыргызстан» (8,73) и «Бутун Кыргызстан» (7,11).
Остальные не преодолели семипроцентный барьер. Их сторонники заявили о многочисленных нарушениях на выборах. Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.