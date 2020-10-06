Асад обвинил Эрдогана в подстрекательстве конфликта в Карабахе

«Он поддерживает террористов в Ливии, он был главным подстрекателем и инициатором начавшегося недавно конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией», — цитирует агентство сирийского президента. В отличие от других мировых лидеров, Эрдоган открыто поддерживает Азербайджан в конфликте в Карабахе. Так, он заявил о необходимости прекратить «армянскую оккупацию» спорной территории, а МИД Турции при этом выразил готовность предоставить Азербайджану свои военные силы.
Ранее о присутствии в Карабахе Турции заявило Минобороны Армении. Ведомство сообщило, что 29 сентября турецкий истребитель F-16 сбил армянский штурмовик Су-25. В свою очередь, российский МИД рассказал, что располагает информацией о переброске на территорию конфликта наемников из Сирии и Ливии. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, это было сделано через Турцию.
Асад подтвердил утверждение Макрона. «Мы можем сказать с уверенностью, что она (Турция. — “Ведомости”) использует террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе», — сказал глава Сирии.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией за территорию преимущественно населенного армянами Нагорного Карабаха, который в 1991 г. объявил о своей независимости, но юридически до сих пор входит в состав Азербайджана, усилился 27 сентября. С тех пор там продолжаются военные действия. Армения заявила о готовности признать независимость самопровозглашенной республики и прекратить огонь. Одним из условий этого премьер-министр страны Никол Пашинян назвал уход с территории Турции. Азербайджан, со своей стороны, заявил, что готов пойти на переговоры только в том случае, если противник выведет свои войска и армяне прекратят «оккупацию» региона.