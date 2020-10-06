ЦИК признал недействительными результаты парламентских выборов в Киргизии

Во вторник несколько партий Киргизии объявили о создании координационного совета оппозиции и выдвинули властям новый ультиматум.
Утром 6 октября жители Киргизии фактически проснулись без власти. Белый дом, где располагаются парламент и администрация президента страны, ночью разгромили и подожгли. Это здание становилось главной целью протестующих в ходе всех прошлых революций, например, в 2005 году. Тогда тоже после парламентских выборов люди выразили недовольство их результатами. В разгар народного противостояния президент Аскар Акаев покинул страну. Те события получили название «тюльпановая революция».
Во вторник чиновники из администрации действующего президента Сооронбая Жээнбекова начали уходить со своих постов.
Заявление об отставке написал полномочный представитель президента по Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев, его примеру последовали полпреды Таласской и Нарынской областей Марат Мураталиев и Эмильбек Алымкулов. Все эти чиновники представляют северные регионы страны, в то время как сам президент — с юга. Впрочем, ушел со своего поста и глава расположенной на юго-западе Баткенской области Алишер Абдрахманов. Подали в отставку также мэр Бишкека Азиз Суракматов и руководитель государственной телерадиокомпании Жайнак Усен уулу.
Оппозиция получила дополнительное подкрепление в ночь на вторник. Примерно в три-четыре часа ночи по местному времени митингующие направились к зданию Государственного комитета национальной безопасности страны (ГКНБ), чтобы освободить экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Напомним, что он обвиняется по нескольким статьям и уже приговорен к 11 годам тюрьмы по не самой тяжкой из них. Наиболее громкое из преступлений Атамбаева, причем совершенное публично, — это вооруженное сопротивление спецназу, который приехал его задерживать прямо в семейном особняке в селе Кой-Таш.
Однако, как ни странно, освободить Атамбаева было нетрудно: как только протестующие подошли к зданию СИЗО ГКНБ, силовики сами вышли с поднятыми руками и заявили, что они с народом.
Вместе с экс-президентом из тюрьмы вышли бывший премьер Сапар Исаков, тоже обвиняемый в коррупции, а также экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов, экс-сотрудник 9-й службы ГКНБ Канат Сагымбаев и ряд других людей. Алмазбек Атамбаев уже передал своим спасителям в соцсетях благодарности.
Южная «столица» Киргизии город Ош стал тем временем столицей лоялизма — там с утра собрался митинг в поддержку президента Сооронбая Жээнбекова.
Это объяснимо — на парламентских выборах, результаты которых оспаривали протестующие, победили две партии, возглавляемые представителями юга. В список партии «Биримдик» входит родной брат президента страны Асылбек Жээнбеков, а партию «Мекеним Кыргызстан» («Моя родина — Кыргызстан») финансировал экс-замглавы таможни Раимбек Матраимов — его семья тоже очень влиятельна в Оше.
«Давайте не будем делить Кыргызстан, давайте будем вместе. Киргизы должны жить по закону, тогда будет все хорошо. Я услышал, что здесь идет митинг, поэтому я пришел. Все должно быть в рамках закона, у нас есть легитимный президент», — заявил на митинге брат президента Асылбек Жээнбеков.
Тем временем сам президент выступил с обращением к нации. «Прошлой ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть, — заявил он.— Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок. Они нарушили мирную жизнь горожан. Не повиновались правоохранителям, избили медиков и нанесли повреждения зданиям. Я приказал силовым органам не открывать огонь и не проливать кровь, чтобы не подвергать опасности жизнь ни одного гражданина. Пока что мы приняли все возможные меры, чтобы не допустить обострения ситуации. Спокойствие в государстве, стабильность общества ценнее любого депутатского мандата. Я предложил Центральной избирательной комиссии тщательно расследовать нарушения и при необходимости аннулировать результаты выборов».
В итоге решение было вынесено стремительно. Уже через несколько часов ЦИК объявил об аннулировании результатов голосования. Таким образом, ключевое требование оппозиционеров было выполнено. Однако пока не ясно, удовлетворит ли их это в полной мере.
Противники действующей власти уже приступили к формированию в стране новых структур.
Группа политиков, включающая в себя бывших премьер-министров Темира Сариева и Омурбека Бабанова, создает координационный совет, который призван «восстановить правовое поле в стране». Такую информацию передает агентство 24.kg со ссылкой на источники. Как сообщила представитель основанной экс-президентом Атамбаевым Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) Кундуз Жолдубаева, в координационный совет вошли шесть оппозиционных партий страны. А сторонники экс-депутата Садыра Жапарова, осужденного при президенте Атамбаеве, а теперь освобожденного из тюрьмы, потребовали сделать его премьер-министром.
Теперь после отмены результатов выборов ключевое требование оппозиционеров — это роспуск действующего правительства и формирование нового кабинета министров.
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