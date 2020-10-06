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14:03 (мск), источник: Коммерсантъ

ЦИК признал недействительными результаты парламентских выборов в Киргизии

ЦИК Киргизии во вторник принял решение о признании недействительными итогов парламентских выборов, состоявшихся 4 октября. Таким образом, было удовлетворено ключевое требование оппозиции, собравшейся накануне на митинг в киргизской столице — Бишкеке. Мирная манифестация быстро переросла в беспорядки. Сначала активистам удалось ворваться в здание парламента и администрации президента, а также в мэрию Бишкека, а затем — добиться освобождения из СИЗО ряда ключевых игроков, включая экс-президента Алмазбека Атамбаева.

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Во вторник несколько партий Киргизии объявили о создании координационного совета оппозиции и выдвинули властям новый ультиматум.

Утром 6 октября жители Киргизии фактически проснулись без власти. Белый дом, где располагаются парламент и администрация президента страны, ночью разгромили и подожгли. Это здание становилось главной целью протестующих в ходе всех прошлых революций, например, в 2005 году. Тогда тоже после парламентских выборов люди выразили недовольство их результатами. В разгар народного противостояния президент Аскар Акаев покинул страну. Те события получили название «тюльпановая революция».

Во вторник чиновники из администрации действующего президента Сооронбая Жээнбекова начали уходить со своих постов.
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Заявление об отставке написал полномочный представитель президента по Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев, его примеру последовали полпреды Таласской и Нарынской областей Марат Мураталиев и Эмильбек Алымкулов. Все эти чиновники представляют северные регионы страны, в то время как сам президент — с юга. Впрочем, ушел со своего поста и глава расположенной на юго-западе Баткенской области Алишер Абдрахманов. Подали в отставку также мэр Бишкека Азиз Суракматов и руководитель государственной телерадиокомпании Жайнак Усен уулу.

Оппозиция получила дополнительное подкрепление в ночь на вторник. Примерно в три-четыре часа ночи по местному времени митингующие направились к зданию Государственного комитета национальной безопасности страны (ГКНБ), чтобы освободить экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Напомним, что он обвиняется по нескольким статьям и уже приговорен к 11 годам тюрьмы по не самой тяжкой из них. Наиболее громкое из преступлений Атамбаева, причем совершенное публично, — это вооруженное сопротивление спецназу, который приехал его задерживать прямо в семейном особняке в селе Кой-Таш.

Однако, как ни странно, освободить Атамбаева было нетрудно: как только протестующие подошли к зданию СИЗО ГКНБ, силовики сами вышли с поднятыми руками и заявили, что они с народом.

Вместе с экс-президентом из тюрьмы вышли бывший премьер Сапар Исаков, тоже обвиняемый в коррупции, а также экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов, экс-сотрудник 9-й службы ГКНБ Канат Сагымбаев и ряд других людей. Алмазбек Атамбаев уже передал своим спасителям в соцсетях благодарности.

Южная «столица» Киргизии город Ош стал тем временем столицей лоялизма — там с утра собрался митинг в поддержку президента Сооронбая Жээнбекова.

Это объяснимо — на парламентских выборах, результаты которых оспаривали протестующие, победили две партии, возглавляемые представителями юга. В список партии «Биримдик» входит родной брат президента страны Асылбек Жээнбеков, а партию «Мекеним Кыргызстан» («Моя родина — Кыргызстан») финансировал экс-замглавы таможни Раимбек Матраимов — его семья тоже очень влиятельна в Оше.

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«Давайте не будем делить Кыргызстан, давайте будем вместе. Киргизы должны жить по закону, тогда будет все хорошо. Я услышал, что здесь идет митинг, поэтому я пришел. Все должно быть в рамках закона, у нас есть легитимный президент», — заявил на митинге брат президента Асылбек Жээнбеков.

Тем временем сам президент выступил с обращением к нации. «Прошлой ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть, — заявил он.— Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок. Они нарушили мирную жизнь горожан. Не повиновались правоохранителям, избили медиков и нанесли повреждения зданиям. Я приказал силовым органам не открывать огонь и не проливать кровь, чтобы не подвергать опасности жизнь ни одного гражданина. Пока что мы приняли все возможные меры, чтобы не допустить обострения ситуации. Спокойствие в государстве, стабильность общества ценнее любого депутатского мандата. Я предложил Центральной избирательной комиссии тщательно расследовать нарушения и при необходимости аннулировать результаты выборов».

В итоге решение было вынесено стремительно. Уже через несколько часов ЦИК объявил об аннулировании результатов голосования. Таким образом, ключевое требование оппозиционеров было выполнено. Однако пока не ясно, удовлетворит ли их это в полной мере.

Противники действующей власти уже приступили к формированию в стране новых структур.

Группа политиков, включающая в себя бывших премьер-министров Темира Сариева и Омурбека Бабанова, создает координационный совет, который призван «восстановить правовое поле в стране». Такую информацию передает агентство 24.kg со ссылкой на источники. Как сообщила представитель основанной экс-президентом Атамбаевым Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) Кундуз Жолдубаева, в координационный совет вошли шесть оппозиционных партий страны. А сторонники экс-депутата Садыра Жапарова, осужденного при президенте Атамбаеве, а теперь освобожденного из тюрьмы, потребовали сделать его премьер-министром.

Теперь после отмены результатов выборов ключевое требование оппозиционеров — это роспуск действующего правительства и формирование нового кабинета министров.

Кабай Карабеков, Бишкек

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