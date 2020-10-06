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14:53 (мск), источник: RNS

Путин раскритиковал членов правительства за неисполнение поручения

Президент России Владимир Путин раскритиковал членов правительства за неисполнение поручения по гармонизации законодательства в сфере образования, спорта и физкультуры. Трансляция велась на канале «Россия 24».

Источник: Пресс-служба Президента России
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«Я же просил правительство проработать эти вопросы и сделать соответствующие предложения. Срок этого поручения истек в декабре 2019 года, а воз, к сожалению, и ныне там, во всяком случае по этому, на мой взгляд, достаточно важному направлению», — сказал Путин.

По его словам, вопросы гармонизации законодательства в этой сфере поднимались уже неоднократно на совещаниях. Президент подчеркнул, что «это не пустые пожелания, за этим стоят совершенно конкретные вещи», в частности, которые связаны с привлечением к тренерской работе талантливых людей.

«Одна из таких вещей — возвращение тренерам статуса педагога. И это имеет определенные последствия для конкретных людей, которые занимаются этим видом деятельности. Это стаж, это пенсии, отпуск и т. д.», — пояснил Путин.

Он попросил вице-премьера Дмитрия Чернышенко подготовить предложения по данному вопросу.

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