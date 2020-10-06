Байден посчитал Трампа виноватым в его заражении коронавирусом

«Любой, кто заразился вирусом из-за того, что не носил маску и не соблюдал социальную дистанцию, сам несет ответственность за то, что с ним происходит», — отметил демократ.
Байден также раскритиковал Трампа за то, что он снял маску сразу же по возвращении в Белый дом, тем самым подвергнув других людей опасности.
Ранее сообщалось, что президент США покинул военный госпиталь имени Уолтера Рида, где он в течение трех дней проходил лечение после заражения коронавирусом. Американский лидер с надетой на лицо медицинской маской вышел из здания медучреждения. Он помахал рукой журналистам, сказал: «Большое спасибо» и поднял вверх большой палец. Затем Трамп сел в джип, доехал до вертолета и улетел.
О заражении Трампа коронавирусом стало известно утром 2 октября. У его супруги Мелании Трамп тест также выявил коронавирус. Лечащий врач президента США Шон Конли подчеркивал, что Трамп и первая леди чувствуют себя хорошо и планируют оставаться в резиденции на время выздоровления. Трамп сообщил, что не намерен передавать свои полномочия вице-президенту США Майку Пенсу.