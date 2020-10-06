Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Засекреченные расследования советских спецслужб Генерал ФСО рассказывает об исследованиях, которые велись нашими спецслужбами на протяжении многих десятилетий
Фоторепортажи
15Творческий бум: как москвичка переодела целую деревню
12Беспорядки в Бишкеке
13:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Байден посчитал Трампа виноватым в его заражении коронавирусом

Кандидат от Демократической партии Джо Байден заявил, что его соперник на выборах и нынешний президент США Дональд Трамп сам виноват в том, что заразился коронавирусом. Его цитирует The Guardian.

Коронавирус COVID-19
COVID-19: Новые случаи
Россия
Источник: AP 2020

«Любой, кто заразился вирусом из-за того, что не носил маску и не соблюдал социальную дистанцию, сам несет ответственность за то, что с ним происходит», — отметил демократ.

Читайте также
Трамп призвал американцев не бояться коронавируса

Байден также раскритиковал Трампа за то, что он снял маску сразу же по возвращении в Белый дом, тем самым подвергнув других людей опасности.

Ранее сообщалось, что президент США покинул военный госпиталь имени Уолтера Рида, где он в течение трех дней проходил лечение после заражения коронавирусом. Американский лидер с надетой на лицо медицинской маской вышел из здания медучреждения. Он помахал рукой журналистам, сказал: «Большое спасибо» и поднял вверх большой палец. Затем Трамп сел в джип, доехал до вертолета и улетел.

О заражении Трампа коронавирусом стало известно утром 2 октября. У его супруги Мелании Трамп тест также выявил коронавирус. Лечащий врач президента США Шон Конли подчеркивал, что Трамп и первая леди чувствуют себя хорошо и планируют оставаться в резиденции на время выздоровления. Трамп сообщил, что не намерен передавать свои полномочия вице-президенту США Майку Пенсу.

Врачи раскритиковали раннюю выписку болеющего ковидом Трампа
Во время загрузки произошла ошибка.
13:29 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Выборы президента США
 Российскую семью выселили из квартиры и обязали платить за нее ипотеку 17 лет
В центре Степанакерта прогремела серия взрывов
В России за сутки зафиксировано 11615 новых случаев коронавируса
Льготный проезд для школьников и пенсионеров отменили в Москве
Нобелевскую премию по физике присудили за изучение черных дыр
Ученые обнаружили «странности» в реке на Камчатке
Тасманские дьяволы вернулись в Австралию спустя 3 тысячи лет
Стало известно о занижении прожиточного минимума в 61 регионе РФ
Отправят ли школьников и студентов учиться дома
Здоровье
Выявлены люди, которые не могут заразиться коронавирусом Это связано с мутацией в одном из генов.
Hi-Tech
Фото дня: из космоса прислали невероятное фото Астрономы смогли «заглянуть в будущее»
Авто
Новый Kia Sorento – объявлены цены и дата начала продаж В базовой комплектации кроссовер обойдется в 2 149 900 рублей
Новости партнеров
Поправка Путина принята: новый пенсионный возраст для женщин
Медведев может занять главный пост уже совсем скоро
Кому из россиян добавят 5 000 рублей к пенсии
В Госдуме обсуждают новую льготу для пенсионеров, которые работали 40 лет
Gnezdo.ru
7 актёров сериала "Воронины", которых нет с нами
Не от удара: причина смерти жертвы ДТП с Ефремовым
Прошел 31 год: как сейчас выглядит "Просто Мария"
Как выглядят восточные женщины дома без хиджаба
Новости партнеров
Почему нужно спать только в носках
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Терешкова 30 лет молчала о ситуации, которая произошла с ней в космосе
Подкладывание лука в носки на ночь: в чем суть этого метода лечения
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь