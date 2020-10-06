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17:06 (мск), источник: Секрет Фирмы

В Киргизии на фоне протестов приостановили все финансовые операции

Минфин Киргизии на фоне протестов объявил о приостановке всех финансовых операций, которые проводятся через министерство. Они возобновятся после «особого распоряжения легитимной власти».

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Сообщается, что центральный аппарат и подразделения Минфина провели экстренное собрание, на котором признали власть народа. Назначен новый глава министерства — им временно стал Кыялбек Мукашев.

Вместе с тем Центробанк Киргизии рекомендовал всем банкам в стране закрыться и усилить меры безопасности. Регулятор пообещал в случае необходимости принять меры для обеспечения «стабильности и безопасности банковской системы страны». Жителям рекомендовали обращаться в банки онлайн.

Вскоре после этого местные жители начали жаловаться на то, что не могут снять деньги со счетов.

Президент Союза банков Киргизии Анвар Абдраев заявил об изъятии денежных средств из банкоматов и их отключении.

«Вы же помните печальный опыт 2005-го и 2010 годов… Тогда доходило до того, что некоторые лица взламывали банкоматы, было мародерство. Вот исходя из этого опыта было принято такое решение», — пояснил он, предположив, что к 7 октября офисы коммерческих банков и банкоматы заработают в обычном режиме.

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Одновременно с этим ведущие бизнес-ассоциации Киргизии обратились к лидерам политических партий, чьи сторонники устроили массовые беспорядки, с просьбой защитить их от рейдерских захватов и нашествий мародеров. В частности, они призвали содействовать возвращению ситуации в правое поле, обеспечить безопасность гражданам, а также охрану частной собственности и объектов предпринимательства.

Протесты в Киргизии начались утром 5 октября из-за недовольства итогами парламентских выборов. К вечеру они переросли в столкновения с силовиками. Ночью протестующие захватили здание Белого дома, где располагаются парламент и администрация президента Киргизии. Позже они освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Сапара Исакова.

В итоге киргизский Центризбирком признал итоги парламентских выборов недействительными.

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