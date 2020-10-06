Путин отметил важность корректной реализации норм Конституции

«Да, конечно, нормы конституции обладают прямым действием. Но каждая из них должна корректно и ясно раскрываться в ходе законодательных инициатив по реализации положений конституции, в новых законах», — заявил Путин на встрече с руководителями фракций Государственной думы во вторник.
Он отметил, что пакет соответствующих законопроектов уже внесен в Госдуму. «Но это только самый первый шаг. Впереди масштабная и при этом очень тонкая, я бы сказал, ювелирная правотворческая работа», — отметил президент РФ.
Обращаясь к парламентариям, Путин подчеркнул, что необходимо выстроить эту работу так, «чтобы обеспечить прямой контакт, усилить обратную связь с гражданами», избирателями.
«Они уже стали полноправными соавторами новых поправок в основной закон. Надо и дальше ориентироваться на их мнение, их ожидания от того, что именно и как должна изменить в повседневной жизни та или иная новая норма основного закона», — пояснил президент.