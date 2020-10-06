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18:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин согласен поставить вакцину от COVID-19 на Украину

Президент России Владимир Путин встретился с сопредседателем украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком. На встрече, прошедшей в резиденции российского президента в Ново-Огарево, Путин допустил поставки российской вакцины от коронавируса COVID-19 на Украину. По его словам, такое российско-украинское сотрудничество возможно, несмотря на политические сложности.

Коронавирус COVID-19
COVID-19: Новые случаи
Россия
Источник: Пресс-служба Президента России

«Сразу могу сказать, что такая возможность существует. Еще раз повторю: почему нет? Если мы с Белоруссией начали эту работу, то можем так же работать и с Украиной», — сказал президент в ответ на предложение Медведчука подумать о поставках вакцины «Спутник V».

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Путин готов поделиться с Украиной российской вакциной от коронавируса

Владимир Путин добавил, что для начала сотрудничества необходим официальный запрос от властей Украины. «Мы к этой работе готовы, несмотря ни на какие политические сложности. Все-таки это вопрос чисто гуманитарного характера, вопрос здравоохранения, вопрос заботы о людях, которые нам небезразличны, безусловно, как в России, так и на Украине», — уточнил он.

Российский президент также рассказал, что прививку от коронавируса уже сделали многие из его родственников и окружения, а также почти все руководство российского Министерства обороны. Со своей стороны, Виктор Медведчук рассказал, что он, его жена и ребенок тоже уже привились от коронавируса. Они сделали прививку во время своего отдыха в Крыму.

Вакцина «Спутник V» разработки центра Гамалеи является первой и пока единственной зарегистрированной вакциной в мире. О ее регистрации сообщил сам Владимир Путин 11 августа. Белоруссия стала первой зарубежной страной, участвующей в испытаниях российской вакцины. Во Всемирной организации здравоохранения к регистрации вакцины отнеслись скептически, так как ее клинические испытания еще не закончены.

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