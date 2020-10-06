20:16 (мск), источник: RTVi
Меркель встретилась с Тихановской: они проговорили 45 минут
Канцлер Германии Ангела Меркель встретилась с бывшей кандидаткой в президенты Беларуси Светланой Тихановской. Об этом 6 октября сообщается в
Встреча продлилась 45 минут. Во время разговора Тихановская рассказала, что протестные акции в стране продолжаются, а число политзаключенных растет.
По словам оппозиционерки, митинги в Беларуси стали следствием внутрибелорусского кризиса и не направлены против России или Европы. Тихановская отметила, что народ Беларуси ждет поддержки в виде инвестиций, а также помощи гражданским организациям и независимым медиа.
В связи с приездом Тихановской в Берлин представители белорусской диаспоры провели акцию солидарности на площади перед Брандербургскими воротами. Оппозиционерка выступила перед ними с небольшой речью.
В конце сентября Меркель во время выступления в Бундестаге заявила, что правительство Германии не признает Лукашенко президентом Беларуси. Она также осудила насилие против оппозиции и призвала белорусского лидера к диалогу с народом. Тогда же она анонсировала встречу с Тихановской.
29 сентября с Тихановской встретился президент Франции Эмманюэль Макрон. Он пообещал ей помощь в урегулировании ситуации в стране.
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