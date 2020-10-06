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20:16 (мск), источник: RTVi

Меркель встретилась с Тихановской: они проговорили 45 минут

Канцлер Германии Ангела Меркель встретилась с бывшей кандидаткой в президенты Беларуси Светланой Тихановской. Об этом 6 октября сообщается в телеграм-канале оппозиционерки, фотографию со встречи опубликовал пресс-секретарь канцлера Штеффен Зайберт.

Источник: Reuters

Встреча продлилась 45 минут. Во время разговора Тихановская рассказала, что протестные акции в стране продолжаются, а число политзаключенных растет.

По словам оппозиционерки, митинги в Беларуси стали следствием внутрибелорусского кризиса и не направлены против России или Европы. Тихановская отметила, что народ Беларуси ждет поддержки в виде инвестиций, а также помощи гражданским организациям и независимым медиа.

В связи с приездом Тихановской в Берлин представители белорусской диаспоры провели акцию солидарности на площади перед Брандербургскими воротами. Оппозиционерка выступила перед ними с небольшой речью.

В конце сентября Меркель во время выступления в Бундестаге заявила, что правительство Германии не признает Лукашенко президентом Беларуси. Она также осудила насилие против оппозиции и призвала белорусского лидера к диалогу с народом. Тогда же она анонсировала встречу с Тихановской.

29 сентября с Тихановской встретился президент Франции Эмманюэль Макрон. Он пообещал ей помощь в урегулировании ситуации в стране.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые антиправительственные митинги. Они начались из-за итогов президентских выборов, на которых выиграл Лукашенко. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов.

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Итоги президентских выборов отказались признать некоторые страны Запада. Поздравили Лукашенко с победой Россия, Китай, Казахстан и другие страны СНГ.

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