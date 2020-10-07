Врач рассказал о самочувствии зараженного коронавирусом Трампа

По его словам, у Трампа не наблюдаются симптомы болезни. «У него была спокойная первая ночь дома», — рассказал врач. Он добавил, что президент «в целом продолжает себя очень хорошо чувствовать».
Кроме того, «основные показатели жизнедеятельности» Трампа остаются стабильными.
Также стало известно, что
О заражении Трампа коронавирусом стало известно утром 2 октября. У его супруги Мелании Трамп тест также выявил коронавирус. Лечащий врач президента США Шон Конли подчеркивал, что Трамп и первая леди чувствуют себя хорошо и планируют оставаться в резиденции на время выздоровления. Трамп сообщил, что не намерен передавать свои полномочия