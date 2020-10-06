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23:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Пашинян заявил о готовности Армении на уступки по Карабаху

Ереван пойдет на уступки в ситуации в Нагорном Карабахе при условии, если аналогичные шаги предпримет Баку, заявил в интервью AFP премьер-министр Армении Никол Пашинян. Военные действия в регионе продолжаются с 27 сентября.

Источник: Александр Миридонов / Коммерсантъ

«Урегулирование конфликтов должно осуществляться на основе взаимных уступок. Нагорный Карабах готов, и Армения готова к таким же уступкам, к которым будет готов Азербайджан», — сказал господин Пашинян. О каких именно уступках может идти речь, он не уточнил.

Глава армянского правительства добавил, что в случае необходимости Россия выполнит свои договорные обязательства в сфере военного сотрудничества с Арменией.

Я убежден, что, если ситуация этого потребует, Россия выполнит свои обязательства.
Никол Пашинян

Премьер-министр Армении уже неоднократно обсуждал по телефону конфликт в Нагорном Карабахе с президентом России Владимиром Путиным. Москва настаивает на прекращении огня и запуске процесса переговоров. Сегодня, 6 октября, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что сейчас ждать от России более активных действий в регионе не стоит.

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