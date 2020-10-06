23:01 (мск), источник: Коммерсантъ
Пашинян заявил о готовности Армении на уступки по Карабаху
Ереван пойдет на уступки в ситуации в Нагорном Карабахе при условии, если аналогичные шаги предпримет Баку, заявил в интервью AFP
«Урегулирование конфликтов должно осуществляться на основе взаимных уступок. Нагорный Карабах готов, и Армения готова к таким же уступкам, к которым будет готов Азербайджан», — сказал господин Пашинян. О каких именно уступках может идти речь, он не уточнил.
Глава армянского правительства добавил, что в случае необходимости Россия выполнит свои договорные обязательства в сфере военного сотрудничества с Арменией.
Я убежден, что, если ситуация этого потребует, Россия выполнит свои обязательства.