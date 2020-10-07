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05:02 (мск), источник: ТАСС

Трамп разрешил рассекретить все документы по расследованию о связях с РФ и почте Клинтон

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/ — Как заявил президент США, изъятия какой-либо конфиденциальной информации не будет.

Источник: AP 2020

Президент США Дональд Трамп дал разрешение рассекретить целиком и без изъятия какой-либо конфиденциальной информации все без исключения документы, касающиеся расследования о приписываемых ему связях с Россией, а также скандала с электронной почтой его соперницы на выборах 2016 года Хиллари Клинтон. Об этом американский лидер сообщил во вторник на своей странице в Twitter.

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«Я в полной мере разрешил рассекретить целиком все без исключения документы, касающиеся величайшего политического преступления в американской истории — связанного с Россией надувательства. Точно так же это касается и скандала с электронными сообщениями Хиллари Клинтон. И никаких изъятий [конфиденциальной] информации!» — написал он.

Трамп и представители его администрации неоднократно обвиняли сотрудников спецслужб США в том, что те вели слежку за его предвыборным штабом. Расследованием инкриминируемых России попыток вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году занимался около двух лет спецпрокурор Роберт Мюллер. По его итогам он утверждал, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США.

При этом Мюллер признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Трампа с Россией.

Трамп неоднократно называл ведущееся расследование «охотой на ведьм» и отрицал все обвинения в сговоре с Москвой. РФ также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

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В 2015 году разразился громкий скандал из-за того, что Клинтон в бытность главой Госдепартамента использовала в служебных целях личный ящик электронной почты. Позже она передала во внешнеполитическое ведомство всю свою рабочую переписку (55 тыс. писем), а личную (более 30 тыс. писем) удалила, за что была подвергнута жесткой критике. В июле 2016 года тогда еще директор ФБР Джеймс Коми по итогам расследования, связанного с перепиской Клинтон, объявил, что его ведомство не нашло оснований для предъявления ей обвинений. Однако в октябре того же года он сообщил, что расследование возобновляется в свете вновь открывшихся обстоятельств. Наконец, 6 ноября 2016 года, за два дня до выборов президента США, Коми распространил уведомление о том, что дополнительная проверка окончена и вывод о неподсудности Клинтон остается в силе.

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