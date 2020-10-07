05:02 (мск), источник: ТАСС
Трамп разрешил рассекретить все документы по расследованию о связях с РФ и почте Клинтон
ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/ — Как заявил президент США, изъятия
Президент США Дональд Трамп дал разрешение рассекретить целиком и без изъятия
«Я в полной мере разрешил рассекретить целиком все без исключения документы, касающиеся величайшего политического преступления в американской истории — связанного с Россией надувательства. Точно так же это касается и скандала с электронными сообщениями Хиллари Клинтон. И никаких изъятий [конфиденциальной] информации!» — написал он.
Трамп и представители его администрации неоднократно обвиняли сотрудников спецслужб США в том, что те вели слежку за его предвыборным штабом. Расследованием инкриминируемых России попыток вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году занимался около двух лет спецпрокурор Роберт Мюллер. По его итогам он утверждал, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США.
Трамп неоднократно называл ведущееся расследование «охотой на ведьм» и отрицал все обвинения в сговоре с Москвой. РФ также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.
В 2015 году разразился громкий скандал