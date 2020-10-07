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07:19 (мск), источник: Известия

В США обеспокоены планами Турции испытать С-400 на Черноморском побережье

Американские власти глубоко обеспокоены сообщениями о том, что Турция в ближайшее время собирается провести испытания российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 на Черноморском побережье. Об этом во вторник, 6 октября, в интервью ТАСС сообщил представитель Госдепартамента.

Источник: Известия

«Мы в курсе этих сообщений. Мы продолжаем категорически возражать против закупки Турцией зенитных ракетных систем С-400, и мы глубоко обеспокоены сообщениями о том, что Турция продолжает свои усилия, направленные на то, чтобы ввести в эксплуатацию С-400», — сказал он.

Представитель внешнеполитического ведомства США также отметил, что серьезность подхода к этому вопросу американской администрации показывает, в частности, приостановка Соединенными Штатами участия Турции в программе F-35. Кроме того, по словам собеседника агентства, покупка С-400 является «важнейшим препятствием» в двусторонних отношениях и внутри НАТО, а также то, что существует «риск потенциальных санкций» в рамках CAATSA (американского закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций». — Ред.).

Мы уверены, что президент Эрдоган и представители его правительства высокого ранга понимают нашу позицию.
представитель Госдепартамента
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Характеристики С-400 «Триумф»

Во вторник газета Yeni Akit сообщила, что Турция может в ближайшее время провести испытания ЗРС С-400 на черноморском побережье и опубликовала видеокадры, на которых, по версии газеты, часть системы ПВО С-400 «Триумф» следует через город Самсун в провинцию Синоп на севере страны.

5 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывал Турцию к сотрудничеству с союзниками по Североатлантическому альянсу для поиска альтернатив российским зенитным ракетным системам (ЗРС) С-400. Генсек организации заявил, что это решение Турции, но С-400 несовместимы с системой противоракетной обороны НАТО.

17 сентября глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что С-400 пока не поставлены на боевое дежурство в стране.

23 августа глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что контракт с Турцией на дополнительную партию систем ПВО С-400, вероятно, будет подписан в 2021 году.

В конце июля Анкара выразила готовность «устранить обеспокоенность» США из-за несовместимости американских истребителей пятого поколения F-35 и российских зенитных ракетных систем С-400.

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В начале июля Турция начала испытания российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» на истребителях американского производства F-16 и F-4 Phantom II. Российские ЗРК С-400 расположены на турецкой авиабазе Муртед недалеко от Анкары. Испытания продлятся до конца ноября.

В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку комплексов С-400 и стала первой из стран НАТО, которые купили данные системы. Это решение Анкары вызвало негативное решение как у США, так и в целом у НАТО.

С-400 «Триумф» — зенитный ракетный комплекс, способный уничтожать современные цели воздушного нападения, в том числе баллистические ракеты. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия — 400 км.

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