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09:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Лукашенко поздравил Путина с днем рождения и назвал своим другом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Лукашенко отметил, что высоко ценит Путина как надежного друга Минска и последовательного сторонника расширения интеграционных процессов Союзного государства.

Он считает, что подобная политика наиболее отвечает намерениям двух народов строить совместное будущее. Лукашенко выразил уверенность, что отношения стратегического партнерства между двумя странами, в основе которых лежат многолетние традиции дружбы, солидарности и взаимной поддержки, будут и впредь эффективно развиваться.

Путин родился в 1952 году в Ленинграде. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что глава государства проведет день рождения на работе. Так, в первой половине дня у него запланировано больше десятка телефонных разговоров. Во второй половине дня он встретится с друзьями и родными.

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