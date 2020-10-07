09:29 (мск), источник: Lenta.Ru
Лукашенко поздравил Путина с днем рождения и назвал своим другом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщает РИА Новости.
Лукашенко отметил, что высоко ценит Путина как надежного друга Минска и последовательного сторонника расширения интеграционных процессов Союзного государства.
Он считает, что подобная политика наиболее отвечает намерениям двух народов строить совместное будущее. Лукашенко выразил уверенность, что отношения стратегического партнерства между двумя странами, в основе которых лежат многолетние традиции дружбы, солидарности и взаимной поддержки, будут и впредь эффективно развиваться.
Путин родился в 1952 году в Ленинграде. Ранее