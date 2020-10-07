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11:26 (мск), источник: Ведомости

Минобороны опубликовало видео запуска гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Министерство обороны России опубликовало видео испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». На видеозаписи с разных ракурсов показан запуск ракеты с корабля.

Источник: РИА Новости/Минобороны РФ

Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что пуск ракеты прошел 6 октября в 7:15 в Белом море. Ракету запустил фрегат «Адмирал Советского Союза Горшков». Ракета должна была поразить морскую цель в Баренцевом море. Дальность полета ракеты «Циркон» составила 450 км, максимальная высота — 28 км, время полета — 4,5 мин.

Герасимов отметил, что была достигнута гиперзвуковая скорость более восьми Махов (1 мах = 1193.256 км/ч.). После завершения госиспытаний планируется оснащать «Цирконом» подводные лодки и надводные корабли, добавил начальник Генштаба. После завершения госиспытаний планируется оснащать «Цирконом» подводные лодки и надводные корабли, добавил начальник Генштаба.

Путин поздравил ученых и военных с успешным пуском ракеты. «Хочу поблагодарить всех вас за проделанную работу, за её результаты и выразить надежду на то, что и дальше все специалисты, вовлечённые в перевооружение российской армии, будут работать так же эффективно, так же настойчиво, как это было и до сих пор», — приводит слова президента пресс-служба Кремля.

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