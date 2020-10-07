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12:45 (мск), источник: ТАСС

Боррель считает, что требования Азербайджана по Карабаху практически невыполнимы

Речь идет о предоставлении графика вывода из региона армянских военных.

Источник: Reuters

БРЮССЕЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Требование Азербайджана по предоставлению графика вывода армянских сил из Нагорного Карабаха едва ли выполнимы. Об этом заявил в среду верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на сессии Европарламента, где прошли слушания по Карабаху.

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«Ситуация в регионе ухудшается. В телефонном разговоре министр иностранных дел Азербайджана озвучил мне свои требования к Армении для прекращения конфликта в Карабахе. Речь идет о предоставлении графика вывода из региона армянских военных, что едва ли выполнимо», — сказал Боррель.

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Боррель также предупредил об опасности втягивания в конфликт иностранных игроков и заявил, что в регионе распространяется много фейковой информации, направленной на консолидацию населения участников конфликта и на привлечение иностранной поддержки. Он призвал с большой осторожностью относиться к информации из зоны конфликта, особенно в условиях приостановки работы мониторинговой миссии ОБСЕ. Боррель напрямую не упомянул в своей речи информацию о переброске Турцией в регион исламистов из Сирии, которую ранее уже подтвердил даже ряд стран ЕС, в частности Франция.

Боррель вновь подчеркнул позицию ЕС о немедленном прекращении боевых действий и о возобновлении усилий по урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.

В ходе дискуссии на сессии Европарламента многие европейские депутаты высказывали мнение, что конфликт в Карабахе стал результатом попыток президента Турции частично возродить Османскую империю, распространяя влияние Турции на сопредельные регионы, будь то Сирия, Ливия, Восточное Средиземноморье или Закавказье.

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