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14:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль: Россия не несет обязательств перед Карабахом

Россия в рамках обязательств по Договору о коллективной безопасности (ОДКБ) может встать на защиту Армении, но не Нагорного Карабаха, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, сообщения о выходе военного конфликта Азербайджана и Армении за пределы Нагорного Карабаха не подтверждаются.

Источник: Reuters

«Если страна — член ОДКБ подвергается какой-то агрессии, нападению извне, то в этом случае страны — участницы договора имеют обязательства встать на защиту такого государства», — ответил Песков на вопрос «Ъ FM». «В данном случае речь-то идет об Армении, президент (России.— “Ъ”) четко разъяснил и разграничил эти два вопроса, обязательства по ОДКБ не распространяются на Карабах», — уточнил он.

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Пресс-секретарь сообщил, что информация сторон о выходе боев за пределы Карабаха не подтверждается. При этом он отметил возникшую опасность из-за нахождения иностранных боевиков в зоне конфликта.

«В данном случае речь идет о ближних подступах к России. Поэтому, конечно, нахождение боевиков в зоне горячего конфликта в эти дни представляет собой большую опасность и является поводом для глубокой обеспокоенности Российской Федерации», — сказал Песков. О передвижении в регион боевиков запрещенных в России террористических организаций ранее сообщил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Ранее сегодня Владимир Путин призвал Армению и Азербайджан прекратить огонь в Карабахе. Он напомнил, что Армения является членом ОДКБ, а Россия всегда «исполняла, исполняет и будет исполнять» свои обязательства в рамках этого договора. Бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября.

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