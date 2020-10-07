14:12 (мск), источник: Коммерсантъ
Кремль: Россия не несет обязательств перед Карабахом
Россия в рамках обязательств по Договору о коллективной безопасности (ОДКБ) может встать на защиту Армении, но не Нагорного Карабаха, заявил
«Если страна — член ОДКБ подвергается
«В данном случае речь идет о ближних подступах к России. Поэтому, конечно, нахождение боевиков в зоне горячего конфликта в эти дни представляет собой большую опасность и является поводом для глубокой обеспокоенности Российской Федерации», — сказал Песков. О передвижении в регион боевиков запрещенных в России террористических организаций ранее сообщил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Ранее сегодня Владимир Путин призвал Армению и Азербайджан прекратить огонь в Карабахе. Он напомнил, что Армения является членом ОДКБ, а Россия всегда «исполняла, исполняет и будет исполнять» свои обязательства в рамках этого договора. Бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября.