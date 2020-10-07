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17:06 (мск), источник: RNS

Тихановскую объявили в розыск в России

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая уехала в Литву, объявлена в розыск в России, следует из базы данных розыска МВД РФ.

Источник: Reuters

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в базе.

20 августа в Белоруссии было возбуждено уголовное дело в связи с созданием Координационного совета сторонников Тихановской. Уголовное дело возбуждено по статье 361 УК РБ «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».

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Светлана Тихановская — жена арестованного блогера Сергея Тихановского. Изначально блогер сам планировал баллотироваться в президенты Белоруссии, однако ему отказали, после чего Светлана Тихановская стала собирать подписи на выдвижение в свою пользу. Позднее, во время предвыборной кампании, Тихановский был арестован по делу о применении насилия к сотрудникам полиции. После выборов Тихановская уехала в Литву. Литовский парламент принял резолюцию, в которой признал Тихановскую «избранным лидером» белорусского народа.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, за действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую — 10,12%. Три других кандидата суммарно набрали чуть более 4% голосов. Против всех проголосовали 4,59% избирателей. Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов. В ночь на 10 августа в Минске и других регионах страны начались акции протеста, которые продолжаются по сей день.

23 сентября Александр Лукашенко Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, сообщало агентство «БелТА». Однако после инаугурации легитимность Лукашенко не признали США (как сообщало «РИА Новости»), а также Германия, Канада, Нидерланды, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Украина и Дания.

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