Тихановскую объявили в розыск в России

17:06 (мск), источник: RNS
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в базе.
20 августа в Белоруссии было возбуждено уголовное дело в связи с созданием Координационного совета сторонников Тихановской. Уголовное дело возбуждено по статье 361 УК РБ «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».
Светлана Тихановская — жена арестованного блогера Сергея Тихановского. Изначально блогер сам планировал баллотироваться в президенты Белоруссии, однако ему отказали, после чего Светлана Тихановская стала собирать подписи на выдвижение в свою пользу. Позднее, во время предвыборной кампании, Тихановский был арестован по делу о применении насилия к сотрудникам полиции. После выборов Тихановская уехала в Литву. Литовский парламент принял резолюцию, в которой признал Тихановскую «избранным лидером» белорусского народа.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, за действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую — 10,12%. Три других кандидата суммарно набрали чуть более 4% голосов. Против всех проголосовали 4,59% избирателей. Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов. В ночь на 10 августа в Минске и других регионах страны начались акции протеста, которые продолжаются по сей день.
23 сентября Александр Лукашенко Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, сообщало агентство «БелТА». Однако после инаугурации легитимность Лукашенко не признали США (как сообщало «РИА Новости»), а также Германия, Канада, Нидерланды, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Украина и Дания.