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20:27 (мск), источник: РБК

Пашинян объявил о «ключевом моменте» войны в Карабахе

Премьер Армении Пашинян рассказал об успехах армии Карабаха на Джебраильском направлении. По его данным, там азербайджанской стороне нанесен сокрушительный удар. Азербайджан эти данные назвал «необоснованными и ложными».

Источник: AP 2020

Армия Карабаха успешно действует на южном направлении, сообщил в интервью РБК в среду утром премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Если учесть ту информацию, которая приходит сегодня с раннего утра, мы можем сказать, что задумка карабахских военачальников сработала — они на юге предприняли тактические шаги, оставили коридор и заманили туда военный корпус Азербайджана», — сообщил армянский премьер.

План военных непризнанной Нагорно-Карабахской республики, по его словам, состоял в том, чтобы отойти на линии Джебраила (город южнее столицы Карабаха — Степанакерта), и заманить туда большие силы азербайджанской армии.

«Вчера вечером они туда вошли большими, очень большими силами, и сегодня с утра по ним направлен сокрушительный удар, и операция идет чрезвычайно успешно», — рассказал премьер. «Думаю, что это будет ключевой момент всей операции. В эти минуты, по моей информации, закладывается фундамент, реальный фундамент для окончательной победы карабахской армии», — добавил Пашинян. Большая часть азербайджанской техники была уничтожена и брошена азербайджанской стороной, сказал он.

О том, что Вооруженные силы Азербайджана отступают на южном направлении, сообщил в среду вечером Telegram-канал WarGonzo.

В среду утром представитель Минобороны Армении Шушан Степанян сообщала, что азербайджанские подразделения попытались продвинуться и укрепиться на юго-восточном направлении, не доезжая до Джебраила, но в результате ракетно-артиллерийского огня армянской стороны были уничтожены.

«Оставив на поле боя 60 трупов, 22 уничтоженные единицы техники, несколько десятков единиц техники в рабочем состоянии, остатки трех сверхоснащенных бригад противника бежали в панике. Видеозапись есть», — сообщила Степанян. По ее словам, на южном направлении карабахская армия уничтожила крупную базу ГСМ ВС Азербайджана.

Министерство обороны Азербайджана в среду сообщения армянской стороны о потерях на Джебраильском направлении опровергло.
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«Официально заявляем, что информация, распространенная армянской стороной, является необоснованной и ложной. Наша армия успешно продолжает контрнаступление на Джебраильском направлении и имеет превосходство над противником», — заявило Минобороны утром 7 октября.

Активные боевые действия продолжаются вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе с 27 сентября.

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики в среду сообщило еще о 40 погибших военнослужащих, всего с начала боевых действий погибли 280 военнослужащих Армии обороны НКР. Азербайджан о военных потерях не сообщает. По данным властей Азербайджана на 5 октября, в результате обстрелов армянской стороны погибли 24 гражданских, ранен 121 человек. По состоянию на тот же день с армянской стороны погиб 21 мирный житель, 82 были ранены.

Степанакерт вновь оказался под обстрелом
Во время загрузки произошла ошибка.
20:39 (мск)© Ньюстюб
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