20:12 (мск), источник: ТАСС
Врач рассказал, что у Трампа обнаружены антитела к коронавирусу
У президента США уже в течение суток не наблюдаются симптомы заболевания.
ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Симптомы заражения новым коронавирусом уже на протяжении суток не наблюдаются у президента США Дональда Трампа, а высокая температура — более четырех дней. Об этом говорится в распространенном в среду Белым домом письменном заявлении лечащего врача американского лидера Шона Конли.
По его словам, «президент этим утром сказал: «Я чувствую себя замечательно». «На сегодняшний день у него [Трампа] нет жара уже на протяжении более четырех дней, нет симптомов [заболевания] более 24 часов, он не нуждался и не получал дополнительной кислородной поддержки с момента госпитализации», — отметил врач.
По словам Конли, во взятом в понедельник анализе крови американского лидера были обнаружены антитела к коронавирусу.