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20:12 (мск), источник: ТАСС

Врач рассказал, что у Трампа обнаружены антитела к коронавирусу

У президента США уже в течение суток не наблюдаются симптомы заболевания.

Коронавирус COVID-19
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Россия
Источник: AP 2020

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Симптомы заражения новым коронавирусом уже на протяжении суток не наблюдаются у президента США Дональда Трампа, а высокая температура — более четырех дней. Об этом говорится в распространенном в среду Белым домом письменном заявлении лечащего врача американского лидера Шона Конли.

По его словам, «президент этим утром сказал: «Я чувствую себя замечательно». «На сегодняшний день у него [Трампа] нет жара уже на протяжении более четырех дней, нет симптомов [заболевания] более 24 часов, он не нуждался и не получал дополнительной кислородной поддержки с момента госпитализации», — отметил врач.

По словам Конли, во взятом в понедельник анализе крови американского лидера были обнаружены антитела к коронавирусу.

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