Пашинян раскрыл темы переговоров с Путиным

Появление среди воюющих с азербайджанской стороны террористов меняет содержание конфликта в Нагорном Карабахе, их присутствие на Южном Кавказе стало одной из основных тем переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в интервью РБК в среду рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян. С начала боевых действий на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе 27 сентября Пашинян пять раз беседовал с российским президентом, последний раз — 7 октября.
«Главная тема, которая обсуждается, — это ситуация в нашем регионе и особенно присутствие террористов на Южном Кавказе. Потому что, понимаете, если просто воюют Карабах и Азербайджан или Армения и Азербайджан — это одна ситуация», — заявил Пашинян.
А если в военные действия вовлечены террористы из конкретных террористических группировок, это уже вообще другая ситуация, это уже вопрос не только Карабаха, а безопасности в нашем регионе в более широком смысле — безопасности России и Ирана. Это вообще вопрос глобальной безопасности.
Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин 6 октября сообщил, что в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, в частности, «Джабхат ан-Нусра» (запрещенная в России террористическая организация), «Фиркат Хамза», «Султан Мурад», а также экстремистских курдских группировок. «Причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов, рассчитывающих заработать на новой карабахской войне», — говорится в сообщении СВР.
Появление террористов на Южном Кавказе означает расширение территории их действий. «Без сомнения, часть этих террористов останутся в регионе и будут действовать там. К нам поступает информация, что эти террористы уже наводят свои порядки в некоторых азербайджанских селах», — выразил обеспокоенность Пашинян.
Обвинения в привлечении к участию в боях наемников из Сирии и других стран звучали в адрес не только Азербайджана, но и властей Армении. Уже на следующий день после начала боев, 28 сентября, начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Дяргахлы заявил, что среди убитых армянских военных в Нагорном Карабахе есть этнические армяне — наемники из Сирии и стран Ближнего Востока.
Они официально не зарегистрированы в Армении, поэтому армянская сторона умело скрывает реальное число своих потерь в боях с Азербайджаном.
Вагиф Дяргахлыначальник пресс-службы Минобороны Азербайджана
По словам армянского премьера, в ходе бесед с Путиным также обсуждаются различные аспекты взаимодействия двух стран, которые входят в общий военный союз — Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и связаны многочисленными двусторонними соглашениями, в том числе в военной сфере.
«Россия — стратегический союзник Армении, и у нас есть конкретные договоренности, касающиеся сферы безопасности. Например, у нас общая противовоздушная оборона», — напомнил Пашинян. «Если по линии ПВО будет угроза для территории Армении, тогда наши совместные силы должны быть задействованы. И это предусмотрено нашими договорами и уставами и так далее», — привел он пример.
В сообщениях Кремля о телефонных разговорах Пашиняна подчеркивается, что Путин призывает все стороны к скорейшему прекращению огня. Боевые действия в Нагорном Карабахе не прекращаются с 27 сентября. В опубликованном 7 октября интервью Владимир Путин сообщил, что руководство Армении не высказывало вопросов по поводу качества исполнения Россией обязательств в рамках ОДКБ.
Путин 7 октября впервые с начала боев поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В сообщении на сайте Кремля говорилось, что разговор состоялся по инициативе азербайджанского лидера. Темой беседы стала ситуация в Нагорном Карабахе. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, лидеры обсудили также перспективы российско-азербайджанских отношений, во время разговора Алиев поздравил Путина с днем рождения и пожелал ему новых успехов и крепкого здоровья.
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