Лечащийся от COVID-19 Трамп вернулся к работе в Овальном кабинете

В Белом доме пояснили журналистам, что Трамп получил информацию об угрожающем США урагане «Дельта», а также о переговорах с Конгрессом по очередному пакету мер стимулирования экономики.
У входа в крыло Белого дома, где расположен Овальный кабинет, в последние часы несет охрану морской пехотинец. Это означает, что президент находится на рабочем месте.
О том, что Трамп заразился коронавирусом, стало известно менее недели назад. В среду его врач сообщил, что президент хорошо себя чувствует, а в его крови обнаружены антитела от COVID-19.
Столь быстрое возвращение Трампа к работе вызвало настороженную реакцию многих американских СМИ. Издание The Hill напоминает, что, согласно действующим рекомендациям властей страны, пациенты с коронавирусом должны оставаться на самоизоляции минимум десять дней, чтобы свести минимуму риск заражения других людей.