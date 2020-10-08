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01:51 (мск), источник: Интерфакс

Лечащийся от COVID-19 Трамп вернулся к работе в Овальном кабинете

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп вернулся в среду к работе в Овальном кабинете Белого дома, несмотря на то, что он продолжает лечиться от коронавирусной инфекции COVID-19, передают американские СМИ.

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Источник: AP 2020

В Белом доме пояснили журналистам, что Трамп получил информацию об угрожающем США урагане «Дельта», а также о переговорах с Конгрессом по очередному пакету мер стимулирования экономики.

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У входа в крыло Белого дома, где расположен Овальный кабинет, в последние часы несет охрану морской пехотинец. Это означает, что президент находится на рабочем месте.

О том, что Трамп заразился коронавирусом, стало известно менее недели назад. В среду его врач сообщил, что президент хорошо себя чувствует, а в его крови обнаружены антитела от COVID-19.

Столь быстрое возвращение Трампа к работе вызвало настороженную реакцию многих американских СМИ. Издание The Hill напоминает, что, согласно действующим рекомендациям властей страны, пациенты с коронавирусом должны оставаться на самоизоляции минимум десять дней, чтобы свести минимуму риск заражения других людей.

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