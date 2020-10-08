Трамп заявил, что Китай «дорого заплатит» за пандемию коронавируса

Трамп заявил, что американцам будут бесплатно давать лекарство от коронавируса в больницах — чтобы они получили такое же лечение, как президент.
Напомним, что недавно он заразился коронавирусом.
«Это была не ваша вина, что это случилось, это была вина Китая. И Китай дорого заплатит за то, что они сделали с этой страной. И Китай дорого заплатит за то, что они сделали с миром. Помните это», — сказал Трамп.
Он также сообщил, что американская вакцина, вероятно, появится уже после выборов. Дональд Трамп объяснил это политическими разногласиями.
Напомним, выборы президента США должны состояться 3 ноября.