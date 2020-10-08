Асад прокомментировал планы Трампа по его ликвидации

Ранее Трамп признал, что рассматривал вариант с устранением президента Асада, но его отговорил Джеймс Мэттис, бывший в тот момент министром обороны.
Убийства — это американский метод работы, modus operandi, они делают это постоянно на протяжении десятилетий. Повсюду, во всех уголках мира. Здесь нет ничего нового. Поэтому нужно иметь в виду, что подобного рода планы по различным причинам всегда существовали. И нам в условиях конфликта в Сирии следует ожидать от американцев чего-то похожего.
Башар Асадпрезидент Сирии
Сирийский лидер отметил, что американцы незаконно оккупировали Сирию и оказывают поддержку террористам.
По его словам, «ничто не удержит США от совершения подобных жестоких действий и атак, если в международных отношениях не будет баланса, при котором США не смогут уйти от ответственности за свои преступления».
«В противном случае такое поведение будет порождать все новые преступления подобного рода в различных регионах, и ничто их не остановит», — подчеркнул сирийский президент.
Ранее в МИД Сирии отмечали, что официальное признание президента Дональда Трампа о о намерении ликвидировать Асада подтверждает преступную деятельность США, которые «прибегают к тем же методам, что и террористические организации — убийства, ликвидации вне каких либо международных правил и принципов ради собственных интересов в регионе».