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04:05 (мск), источник: РИА Новости

Асад прокомментировал планы Трампа по его ликвидации

ДАМАСК, 8 окт — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад прокомментировал в интервью РИА Новости заявление американского лидера Дональда Трампа о планах его ликвидации, отметив, что убийства — это метод работы США в течение десятилетий.

Источник: AP 2020

Ранее Трамп признал, что рассматривал вариант с устранением президента Асада, но его отговорил Джеймс Мэттис, бывший в тот момент министром обороны.

Убийства — это американский метод работы, modus operandi, они делают это постоянно на протяжении десятилетий. Повсюду, во всех уголках мира. Здесь нет ничего нового. Поэтому нужно иметь в виду, что подобного рода планы по различным причинам всегда существовали. И нам в условиях конфликта в Сирии следует ожидать от американцев чего-то похожего.
Башар Асад
президент Сирии
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Сирийский лидер отметил, что американцы незаконно оккупировали Сирию и оказывают поддержку террористам.

По его словам, «ничто не удержит США от совершения подобных жестоких действий и атак, если в международных отношениях не будет баланса, при котором США не смогут уйти от ответственности за свои преступления».

«В противном случае такое поведение будет порождать все новые преступления подобного рода в различных регионах, и ничто их не остановит», — подчеркнул сирийский президент.

Ранее в МИД Сирии отмечали, что официальное признание президента Дональда Трампа о о намерении ликвидировать Асада подтверждает преступную деятельность США, которые «прибегают к тем же методам, что и террористические организации — убийства, ликвидации вне каких либо международных правил и принципов ради собственных интересов в регионе».

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