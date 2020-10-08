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08:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Подсчитана стоимость лечения Трампа от коронавируса

Подсчитана стоимость лечения президента США Дональда Трампа от коронавирусной инфекции. Об этом пишет The New York Times.

Коронавирус COVID-19
COVID-19: Новые случаи
Россия
Источник: AP 2020

«Для любого, кто не является президентом, лечение обошлось бы более чем в 100 тысяч долларов», — выяснили журналисты. Уточняется, что значительная часть расходов не была связана непосредственно с терапией, а состояла из дополнительных услуг, включая транзит на вертолете и неоднократное тестирование на вирус.

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Ранее Трамп пообещал, что каждый американец сможет получить такое же лечение от коронавируса, какое прошел он. При этом американский лидер подчеркнул, что пациенты смогут получить все необходимые для «президентского» лечения препараты бесплатно.

7 октября стало известно, что американскому лидеру назначили коктейль из противовирусных антител. Его созданием занимается компания Regeneron. Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова полагает, что подобные препараты эффективны, но стоят очень дорого, так как для их производства нужны специальные гибридные клеточные линии.

О заражении Трампа коронавирусом стало известно утром 2 октября. У его супруги Мелании Трамп тест также выявил коронавирус. Через несколько дней у президента нашли антитела к инфекции.

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