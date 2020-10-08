Харрис обвинила Трампа в том, что он верит Путину больше разведки

В качестве подтверждения она напомнила сообщения американской разведки о том, что Россия якобы вмешивалась в выборы в США в 2016 году и пытается вмешиваться в нынешние. Вместе с тем, по ее словам, Трамп «больше верит на слово президенту Владимиру Путину, вопреки заявлениям американской разведки».
Кроме того, Харрис подняла тему о приписываемых России выплатах представителям запрещенного в РФ движения «Талибан» за покушения на американских солдат в Афганистане.
«С тех пор Трамп поговорил с Путиным шесть раз и ни разу не поднял эту тему», — сказала она.
Байден, отметила Харрис, повел бы себя в данной ситуации иначе и «призвал бы к ответу за любые угрозы в адрес американских военнослужащих».
«Трамп предал наших друзей», — добавила она, обвинив президента, в том, что в результате его внешней политике ухудшились отношения США с союзниками и партнерами в мире, включая НАТО.
В США проходят дебаты кандидатов в вице-президенты США. Первый раунд дебатов кандидатов в президенты — Дональда Трампа и Джо Байдена — прошел 29 сентября. Очередные дебаты Байдена с Трампом запланированы на 15 октября.