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15:09 (мск), источник: Интерфакс

МВД России объяснило появление Тихановской в базе разыскиваемых лиц

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU — В России правоохранительные органы не возбуждали уголовных дел в отношении экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе российского МВД. 7 октября оказалось, что Тихановская занесена в базы разыскиваемых лиц на сайте этого ведомства.

Источник: Reuters

Ее появление в базе в МВД объяснили тем, что Главный информационно-аналитический центр МВД России формирует и ведет «Межгосударственный информационный банк, который функционирует на основании Соглашения о взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией от 3 августа 1992 года и Соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью от 22 мая 2009 года, заключенными в рамках СНГ».

Одновременно представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова подтвердила, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск. За подробностями она посоветовала обратиться в Следственный комитет. Получить там комментарий агентству пока не удалось.

Согласно базе данных МВД России, гражданка Светлана Георгиевна Тихановская 1982 года рождения «разыскивается по статье УК», номер статьи в базе не уточнен. Источник «Интерфакса» объяснил, что ее появление в российской базе стало «техническим аспектом взаимодействия Союзных государств».

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