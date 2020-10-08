15:09 (мск), источник: Интерфакс
МВД России объяснило появление Тихановской в базе разыскиваемых лиц
Москва. 8 октября. INTERFAX.RU — В России правоохранительные органы не возбуждали уголовных дел в отношении
Ее появление в базе в МВД объяснили тем, что Главный
Одновременно представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова подтвердила, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск. За подробностями она посоветовала обратиться в Следственный комитет. Получить там комментарий агентству пока не удалось.
Согласно базе данных МВД России, гражданка Светлана Георгиевна Тихановская 1982 года рождения «разыскивается по статье УК», номер статьи в базе не уточнен. Источник «Интерфакса» объяснил, что ее появление в российской базе стало «техническим аспектом взаимодействия Союзных государств».