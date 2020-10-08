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15:37 (мск), источник: Интерфакс

Трамп отказался участвовать в виртуальных дебатах

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается участвовать в дебатах в онлайн формате.

Источник: AP 2020

«Я не буду в этом участвовать и тратить на это время», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox Business.

Ранее в четверг агентство Associated Press со ссылкой на Комиссию по президентским дебатам сообщило о решении провести вторые предвыборные дебаты 15 октября между Трампом и демократом Джо Байденом в виртуальном формате.

О таком решении объявили в Комиссии по президентским дебатам США после того, как ранее у Трампа был диагностирован коронавирус COVID-19.

Заболевание 74-летнего Трампа коронавирусом поставило под сомнение проведение второго раунда дебатов с кандидатом в президенты Джо Байденом 15 октября. Однако в понедельник, 5 октября, по возвращении из госпиталя в Белый дом глава государства написал в своем твиттере: «Я с нетерпением жду дебатов вечером в четверг, 15 октября, в Майами. Это будет здорово!».

В свою очередь Байден заявил, что готов к новому раунду дебатов с Трампом, если это будет безопасно.

Между тем, столь быстрое возвращение Трампа к работе вызвало настороженную реакцию многих американских СМИ. Издание The Hill напоминало, что согласно действующим рекомендациям властей страны, пациенты с коронавирусом должны оставаться на самоизоляции минимум 10 дней, чтобы свести к минимуму риск заражения других людей.

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