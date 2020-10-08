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17:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Зеленский пообещал украинцам «настоящую» вакцину от COVID-19 вместо российской

Президент Украины Зеленский сообщил, что страна получит «настоящую» вакцину от коронавируса из Евросоюза. 6 октября президент России Владимир Путин на встрече с сопредседателем украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком допустил поставки российской вакцины «Спутник V» на Украину.

Коронавирус COVID-19
COVID-19: Новые случаи
Россия
Источник: AP 2020
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Путин готов поделиться с Украиной российской вакциной от коронавируса

«Евросоюз подтвердил, что поможет Украине получить настоящую вакцину, когда она появится, и не будет вызывать сомнений у ученых. Поэтому не советую очень верить в предвыборные “инициативы” отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенным средствами», — написал Зеленский в Facebook по итогам саммита с ЕС.

Медведчук, который приходится кумом Владимиру Путину, рассказал, что он сам и его семья вакцинировались российским препаратом от COVID-19 во время отдыха в Крыму в августе. Российский президент сообщил, что прививку от коронавируса уже сделали многие из его родственников и окружения, а также почти все руководство российского Министерства обороны.

Вакцина «Спутник V» разработки центра Гамалеи является первой и пока единственной зарегистрированной вакциной в мире. Белоруссия стала первой зарубежной страной, участвующей в испытаниях российской вакцины. Во Всемирной организации здравоохранения к регистрации вакцины отнеслись скептически, так как ее клинические испытания еще не закончены.

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Путин готов поделиться с Украиной российской вакциной от коронавируса
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