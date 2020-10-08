Зеленский пообещал украинцам «настоящую» вакцину от COVID-19 вместо российской

«Евросоюз подтвердил, что поможет Украине получить настоящую вакцину, когда она появится, и не будет вызывать сомнений у ученых. Поэтому не советую очень верить в предвыборные “инициативы” отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенным средствами», — написал Зеленский в Facebook по итогам саммита с ЕС.
Медведчук, который приходится кумом Владимиру Путину, рассказал, что он сам и его семья вакцинировались российским препаратом от COVID-19 во время отдыха в Крыму в августе. Российский президент сообщил, что прививку от коронавируса уже сделали многие из его родственников и окружения, а также почти все руководство российского Министерства обороны.
Вакцина «Спутник V» разработки центра Гамалеи является первой и пока единственной зарегистрированной вакциной в мире. Белоруссия стала первой зарубежной страной, участвующей в испытаниях российской вакцины. Во Всемирной организации здравоохранения к регистрации вакцины отнеслись скептически, так как ее клинические испытания еще не закончены.