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8 октября, источник: Известия

ВКС России защитят города и важные объекты «зенитными трансформерами»

Российские Воздушно-космические силы (ВКС) защитят города и важные объекты одновременно несколькими типами ракет. Для этого Минобороны РФ доработает системы ПВО С-400 «Триумф» и С-300, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве в четверг, 8 октября.

Источник: AP 2020

После доработки их пусковые установки в бою смогут поражать цели «зенитными трансформерами» — и сверхдальнобойными ракетами, и ракетами ближнего действия с высокой маневренностью. В настоящее время С-300 и С-400 оснащены только одним заранее выбранным типом ракет.

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Доработанные системы радикально повысят возможности отечественной ПВО и позволят создать эшелонированную оборону для поражения любых целей, считают эксперты.

Комбинирование разных боеприпасов на одной пусковой установке позволит более рационально расходовать ракеты, заявил «Известиям» заместитель главкома ВВС по вопросам Объединенной системы Противовоздушной обороны (ПВО) СНГ Айтеч Бижев.

Применение одновременно нескольких типов ракет с одной пусковой установки становится нормой и для других отечественных зенитно-ракетных комплексов. В 2020 году была впервые публично продемонстрирована боевая машина «Панцирь-СМ» с новыми, уменьшенными по габаритам и дальности, ракетами, предназначенными для перехвата небольших дешевых беспилотников и неуправляемых реактивных снарядов.

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