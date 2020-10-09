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01:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Президент Киргизии назвал условие своей отставки

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал условие своей отставки. Он заявил, что готов покинуть пост главы государства сразу после утверждения легитимных руководителей и возвращения страны на путь законности. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте лидера республики.

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Жээнбеков отметил, что стране необходимо как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло. «После того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента Киргизской Республики», — отметил он.

7 октября парламент Киргизии запустил процедуру импичмента президента. Согласно законодательству, решение о выдвижении обвинения против президента для отрешения от должности должно быть принято большинством депутатов и по инициативе не менее одной трети от их числа. Для этого специально создаваемая комиссия дает соответствующее заключение. За импичмент должны проголосовать не менее двух третей всех депутатов. Решение должно быть принято не позднее чем через три месяца после выдвижения обвинения.

5 октября в Киргизии начались массовые акции оппозиции, не признавшей итоги парламентских выборов. Столкновения продолжались в Бишкеке всю ночь. Демонстранты захватили здание парламента, освободили из-под ареста бывшего президента Алмазбека Атамбаева и других политиков.

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