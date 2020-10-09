00:58 (мск), источник: РБК
Путин призвал прекратить бои в Карабахе
Президент призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе по гуманитарным соображениям, сообщается на сайте Кремля.
«Президент России обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорнокарабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными», — говорится в сообщении.
Президент решил выступить с обращением после серии телефонных переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и
Для консультаций по вопросу прекращения боев в Карабахе в Москву пригласили министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Переговоры пройдут при посредничестве главы российского МИДа Сергея Лаврова.
События в Нагорном Карабахе Путин назвал огромной трагедией. «Люди гибнут, большие потери с обеих сторон. И мы надеемся, что в самое ближайшее время этот конфликт будет прекращен», — сказал президент. Он отметил, что в России живут множество армян и азербайджанцев, и в обеих странах проживают не чужие россиянам люди.
С 27 сентября, когда между Арменией и Азербайджаном возобновились бои, Путин по инициативе Еревана провел четыре телефонных разговора с Пашиняном. 7 октября впервые с начала конфликта он обсудил ситуацию по телефону и с Алиевым.
Вооруженные столкновения между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе,
Азербайджан условием перемирия назвал вывод из региона всех армянских военных. Армения, в свою очередь, потребовала ухода Турции с Южного Кавказа. По данным Еревана, та поддерживает Азербайджан в боях, поставляя ему военных специалистов и технику, в частности истребители F-16. Анкара и Баку эти обвинения опровергли.