Закон о биометрии планируют принять до конца 2020 года

Сейчас к запуску готовится оплата по лицу в сети магазинов «Лента», заявили «Известиям» в «Ростелекоме» (выступает оператором единой биометрической системы). Там добавили, что также работают с крупнейшим российским оператором и производителем вендинговых аппаратов. «Ростелеком» планирует обеспечить готовность сервиса к промышленной эксплуатации к моменту принятия соответствующих законопроектов.
«Биометрическая оплата позволяет сократить время цикла обслуживания клиента с в среднем с 20 до 5 секунд. Для удаленной идентификации точность распознавания составляет 99,99%. В системе работает алгоритм Liveness Detection, который позволяет отличить живого человека от фотографии и при необходимости запрашивать пароль», — заявили «Известиям» в «Ростелекоме».
Закон о биометрии прошел первое чтение в июле 2019 года, а затем был заморожен. Сейчас слепки лица и голоса из ЕБС можно применять только для удаленного открытия вкладов.