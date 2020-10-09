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03:19 (мск), источник: РИА Новости

США обвинили Россию в саботаже создания вакцины от COVID-19

ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости. Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина обвинил Россию, Китай и Иран в том, что они якобы пытаются помешать Америке получить вакцину от коронавируса.

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Источник: Reuters

«Я бы сказал, что три игрока — Китай, Россия и Иран — пытаются помешать нам получить вакцину…», — сказал он в интервью телекомпании Hearst.

При этом Эванина усомнился в том, что России удастся вывести на мировой рынок свою вакцину от COVID-19, и заявил, что Москва, Пекин и Тегеран якобы пытаются похитить любую вакцину, которую могут создать США.

На чем основаны такие выводы, глава контрразведки не уточнил.

В США проходят клинические испытания нескольких вакцин против коронавируса, разработанных такими компаниями, как Moderna, Pfizer и AstraZeneca.

Ранее президент Дональд Трамп говорил, что вакцина от COVID-19 может быть готова в США ко дню президентских выборов 3 ноября. В среду он признал, что препарат станет доступен после выборов по вине «политики». Глава FDA Стивен Хан заявил в интервью изданию Financial Times, что готов одобрить вакцину от коронавируса до завершения третьей фазы клинических испытаний, если выгода будет превышать возможные риски.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V». К третьей фазе исследований, в октябре, подходит еще одна вакцина центра Вектор. Также на клинических исследованиях находится вакцина института Чумакова.

Прививки от коронавируса сделали уже многие российские политики, в том числе министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Роспотребнадзора Анна Попова и курирующий социальную сферу вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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