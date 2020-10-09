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07:51 (мск), источник: ТАСС

В Госдуме сообщили, что в новом КоАП сохранятся действующие дорожные штрафы

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Проект нового Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП) не предусматривает повышения штрафов за нарушения правил дорожного движения, сами «автомобильные статьи» не будут подвергаться существенной переработке. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил депутат Госдумы, член рабочей группы по подготовке новой редакции КоАП РФ Дмитрий Вяткин.

Источник: Reuters

«Мы штрафы за нарушения правил дорожного движения решили оставить на прежнем уровне. Серьезной переработке нынешняя глава 12 (предусматривающая штрафы за нарушение ПДД — прим. ТАСС), в проекте она 21-я, не будет подвергаться, потому что она работает достаточно хорошо, есть практика ее применения», — сказал Вяткин.

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Депутат напомнил, что ранее пленум Верховного суда принял постановление, которое обобщает практику по применению 12-й главы. «Штрафы будут те же самые, это принципиальное решение, оно было принято еще зимой», — подчеркнул Вяткин.

По его словам, работа над новым КоАП продолжается и займет еще несколько месяцев, он вряд ли будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию.

30 января на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект нового КоАП, который, в частности, предусматривал увеличение минимального штрафа за превышение скорости в шесть раз, а также ужесточение санкций за ряд других нарушений, причем не только в части безопасности дорожного движения. Документ был подвергнут жесткой критике, в том числе со стороны профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству. После этого в Минюсте заявили, что работа на новой редакцией кодекса будет продолжена.

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