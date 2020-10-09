В Госдуме сообщили, что в новом КоАП сохранятся действующие дорожные штрафы

«Мы штрафы за нарушения правил дорожного движения решили оставить на прежнем уровне. Серьезной переработке нынешняя глава 12 (предусматривающая штрафы за нарушение ПДД — прим. ТАСС), в проекте она 21-я, не будет подвергаться, потому что она работает достаточно хорошо, есть практика ее применения», — сказал Вяткин.
Депутат напомнил, что ранее пленум Верховного суда принял постановление, которое обобщает практику по применению 12-й главы. «Штрафы будут те же самые, это принципиальное решение, оно было принято еще зимой», — подчеркнул Вяткин.
По его словам, работа над новым КоАП продолжается и займет еще несколько месяцев, он вряд ли будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию.
30 января на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект нового КоАП, который, в частности, предусматривал увеличение минимального штрафа за превышение скорости в шесть раз, а также ужесточение санкций за ряд других нарушений, причем не только в части безопасности дорожного движения. Документ был подвергнут жесткой критике, в том числе со стороны профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству. После этого в Минюсте заявили, что работа на новой редакцией кодекса будет продолжена.