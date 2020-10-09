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10:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Президент Киргизии отправил правительство в отставку

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и премьер-министра Кубатбека Боронова, сообщает пресс-служба главы республики.

Источник: AFP 2020

Также президент подписал указ об увольнении премьер-министра Кубатбека Боронова на основании его заявления. От должности освобожден и председатель ГКНБ Орозбек Опумбаев. Члены правительства, кроме премьера, будут продолжать исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабинета министров.

Кубатбек Боронов после прошедших митингов и беспорядков в Бишкеке из-за результатов выборов в парламент заявил о своей отставке, а затем вернулся к работе, заверив, что не уходил с поста. Часть депутатов парламента избрали новым главой правительства Киргизии экс-депутата Садыра Жапарова, которого освободили из тюрьмы на фоне протестов. Другая часть депутатов с ними не согласилась. Сейчас все партии борются за должности премьер-министра и спикера парламента.

ЦИК Киргизии признал итоги выборов недействительными. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о готовности уйти в отставку после нормализации ситуации. Местонахождение господина Жээнбекова до сих пор не установлено. В пресс-службе президента Киргизии заявили, что он находится в Бишкеке, но на публике не появлялся.

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