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13:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль не исключил «дополнительных решений» из-за коронавируса

При продолжении роста заболеваемости коронавирусом COVID-19 в России правительственный штаб или регионы могут принять какие-то решения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, меры контроля могут ввести при въезде в регионы. Сегодня в России зарегистрирован максимальный прирост заболевших с начала пандемии — 12 126 новых случаев.

Коронавирус COVID-19
COVID-19: Новые случаи
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Источник: Reuters

«Если ситуация и дальше будет осложняться таким образом, количество инфицированных будет расти, конечно, это будет темой для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов. Это потребует каких-то действий, каких-то решений, но каких именно, сейчас я вам не могу сказать», — ответил Песков на вопрос «Ъ FM».

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По его словам, определенные меры контроля на въезде в российские регионы на фоне пандемии вполне допустимы, но речи о перекрытии границ регионов не идет. Пресс-секретарь уточнил, что реакция регионов и федерального штаба будет зависеть от «общей картины заполняемости больниц».

По его словам, сегодня зафиксирован «действительно печальный антирекорд по России, и очевидно, что очень многие пока не считают необходимым заняться обеспечением безопасности собственного здоровья».

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост заболеваемости коронавирусом в России — это не новая волна, а продолжение эпидемического процесса. По ее словам, новых ограничений можно избежать, если соблюдать предписанные меры профилактики. При этом пациенты и власти начали сообщать об уменьшении числа свободных коек для больных COVID-19.

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