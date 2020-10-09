13:54 (мск), источник: Коммерсантъ
Кремль не исключил «дополнительных решений» из-за коронавируса
При продолжении роста заболеваемости коронавирусом COVID-19 в России правительственный штаб или регионы могут принять
«Если ситуация и дальше будет осложняться таким образом, количество инфицированных будет расти, конечно, это будет темой для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов. Это потребует
По его словам, определенные меры контроля на въезде в российские регионы на фоне пандемии вполне допустимы, но речи о перекрытии границ регионов не идет.
По его словам, сегодня зафиксирован «действительно печальный антирекорд по России, и очевидно, что очень многие пока не считают необходимым заняться обеспечением безопасности собственного здоровья».
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост заболеваемости коронавирусом в России — это не новая волна, а продолжение эпидемического процесса. По ее словам, новых ограничений можно избежать, если соблюдать предписанные меры профилактики. При этом пациенты и власти начали сообщать об уменьшении числа свободных коек для больных COVID-19.