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14:29 (мск), источник: Ведомости

Президент Киргизии ввел режим ЧП в Бишкеке

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков своим указом ввел в Бишкеке режим чрезвычайного положения, сообщает его пресс-служба.

Источник: AP 2020

«Президент Кыргызской республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 9 октября, подписал указ, согласно которому на территории города Бишкек введен режим чрезвычайного положения», — говорится в сообщении. Генштабу вооруженных сил Киргизии президент поручил ввести в Бишкек воинские формирования с военной техникой для организации блок-постов, пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения.

Режим ЧП будет введен с 20.00 часов 9 октября до 08.00 часов 21 октября 2020 г. «в связи со сложившейся ситуацией, сопряженной с насилием и угрозой жизни и здоровью людей, возникшей в результате массовых беспорядков» для «обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, их безопасности, а также в целях скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации, наведения общественного порядка на территории города Бишкек», уточнили в пресс-службе.

В столице будет введен комендантский час, особый режим въезда и выезда граждан, запрет отдельным гражданам покидать на установленный срок место своего проживания, запрет на проведение массовых мероприятий, контроль за СМИ, если они могут использоваться для нагнетания сложившейся обстановки в Бишкеке, особые правила пользования связью, ограничение движения транспортных средств и их досмотр.
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В многолюдных местах у граждан будут проверять документы, нарушителей общественного порядка, не являющихся жителями Бишкека, буду выдворять за его пределы, рассказали в пресс-службе президента.

Ранее сегодня Жээнбеков подписал указ об отставке премьер министра Кубатбека Боронова. Правительство страны также считается ушедшим в отставку.

5 октября в стране начались протесты против результатов парламентских выборов. В некоторых районах беспорядки переросли в грабежи, так что банкоматы были отключены, а международные платежи в стране приостановлены. Жээнбеков заявил, что протесты и беспорядки являются попыткой захвата власти. 6 октября ЦИК Киргизии признал результаты выборов в парламент нелегитимными и анонсировал повторное голосование в течение двух недель. Ранее действующий парламент страны освободил от должностей премьер-министра Кубатбека Боронова и спикера заксобрания Дастана Джумабекова.

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