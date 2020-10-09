14:29 (мск), источник: Ведомости
Президент Киргизии ввел режим ЧП в Бишкеке
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков своим указом ввел в Бишкеке режим чрезвычайного положения, сообщает его
«Президент Кыргызской республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 9 октября, подписал указ, согласно которому на территории города Бишкек введен режим чрезвычайного положения», — говорится в сообщении. Генштабу вооруженных сил Киргизии президент поручил ввести в Бишкек воинские формирования с военной техникой для организации
Режим ЧП будет введен с 20.00 часов 9 октября до 08.00 часов 21 октября 2020 г. «в связи со сложившейся ситуацией, сопряженной с насилием и угрозой жизни и здоровью людей, возникшей в результате массовых беспорядков» для «обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, их безопасности, а также в целях скорейшей стабилизации
В многолюдных местах у граждан будут проверять документы, нарушителей общественного порядка, не являющихся жителями Бишкека, буду выдворять за его пределы, рассказали в
Ранее сегодня Жээнбеков подписал указ об отставке премьер министра Кубатбека Боронова. Правительство страны также считается ушедшим в отставку.
5 октября в стране начались протесты против результатов парламентских выборов. В некоторых районах беспорядки переросли в грабежи, так что банкоматы были отключены, а международные платежи в стране приостановлены. Жээнбеков заявил, что протесты и беспорядки являются попыткой захвата власти. 6 октября ЦИК Киргизии признал результаты выборов в парламент нелегитимными и анонсировал повторное голосование в течение двух недель. Ранее действующий парламент страны освободил от должностей