17:29 (мск), источник: РБК
Лукашенко заявил о выдаче Тихановской $15 тыс. из бюджета
По версии президента Белоруссии, действия силовиков под его руководством спасли Светлане Тихановской жизнь, а власти помогли ей обустроиться в Литве.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал свою версию отъезда лидера оппозиции Светланы Тихановской в Литву. Он озвучил ее на совещании по актуальным вопросам, сообщает БелТА.
«Та гражданка Беларуси и домохозяйка Тихановская сегодня забыла, что президент Беларуси ее спас», — сказал Лукашенко.
«Я отдал распоряжение: мы под охраной, по ее желанию, с людьми, о которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли в Литву к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег, чтобы там прожить, я распорядился, и с госпредприятия взяли $15 тыс. и отдали ей», — рассказал президент Белоруссии.
По мнению Лукашенко, оппозиции в начале уличных акций не хватало «сакральной жертвы», и ею могла стать Тихановская. Поэтому он отдал распоряжение КГБ охранять штаб оппозиции, в операцию по предотвращению преступления были вовлечены 120 силовиков. После этого власти организовали выезд Тихановской в Литву, посольство помогало ей с переездом и в поиске квартиры, утверждает президент.
«Этой сакральной жертвы не случилось, а представьте, если бы это произошло. Поэтому ее никто не выпихивал за границу. Стоял вопрос жизни и смерти, и это было ее желание», — закончил свой рассказ Лукашенко.
Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. Штаб Тихановской, которая была главной соперницей Лукашенко, не признал результаты выборов и заявил о ее победе. Она выехала в Литву в ночь с 10 на 11 августа, после посещения ЦИК Белоруссии, где она подавала жалобу. Соратница Тихановской Мария Колесникова рассказала, что в здании Центризбиркома кандидат провела несколько часов с неизвестными представителями силовых структур. Колесникова предполагала, что тогда было записано видеообращение Тихановской, которое позже выложило государственное информагентство Белоруссии БелТА. В нем Тихановская, зачитывая текст с листа, просила белорусов не выходить на улицы и не противостоять милиции.
Тихановская уже совершила несколько поездок по странам Европы, в Польше и Германии ее принимали по государственному протоколу как высшее должностное лицо государства. Власти Германии, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии отказались признать Лукашенко легитимным президентом.